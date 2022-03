Mirta Méndez, ganadora del concurso Conocé Mendoza: “Voy a disfrutar y conocer ese lugar de ensueño”

De este modo, Mirta y una amiga disfrutarán de este hermoso viaje, con pasajes de Flybondi y dos noches de hospedaje en Hotel Casa La Galeana, más dos degustaciones y visitas a bodegas.

La ganadora es médica pediatra, ya jubilada, y en la actualidad se dedica a acompañar a sus hijos en un emprendimiento. “Tengo 66 años y vivo en Tigre, muy cerquita del río y la naturaleza, que es lo que me encanta”, se presenta Mirta Méndez.

¿Cómo está compuesta tu familia?

-Mi hija mayor, Estefanía, es psicóloga y me ha dado dos nietas hermosas, Juana de 8 años y la bebé Justina, que cumple un añito en mayo, y son la luz de mi vida. Mi hija del medio, Paula, es médica traumatóloga, y el menor es Marcos, quien se dedica a hacer trabajos artesanales en madera y hierro.

Mirta y sus nietas, Justina y Juana.

¿Cómo te enteraste del concurso y por qué decidiste participar? ¿Con quién vas a compartir el premio?

-Me enteré por Instagram y decidí participar porque desde el principio me gustó la idea de poder viajar a Mendoza, descansar en medio de la naturaleza en ese hermoso hotel, visitar las bodegas y conocer esos paisajes fantásticos. El premio lo compartiré con Betty, una amiga de la vida con quien ya hicimos varios viajes juntas y sé que la vamos a pasar muy bien.

¿Tenés suerte en los sorteos?

-Generalmente nunca gano nada (risas). Así que cuando me mandaron un mensaje avisándome que había ganado este concurso bellísimo primero no lo creí, ¡dudé!. Pero lo comenté con mis hijos y ellos me tranquilizaron. Es la primera vez que tengo tanta suerte y todavía sigo sorprendida, y muy agradecida por el trato que estoy recibiendo.

¿Siempre quisiste conocer Mendoza?

-Tenía muchas ganas. Mi mamá es italiana y se crió hasta los 18 años en San Rafael, trabajó en la cosecha y es la tierra donde pasó su infancia. Eso me emociona y me motiva a querer estar ahí, porque Mendoza tiene una energía maravillosa y la gente es divina.

Mirta y su acompañante visitarán bodegas y degustarán sus mejores vinos durante su estadía.

¿Qué es lo que más te atrae de nuestra provincia? ¿Sos amante de los vinos?

-De la provincia me atrae ese paisaje maravilloso, esa cordillera tan inmensa que nos hace sentir una hormiguita… También me gustaría degustar buenos vinos y me interesa mucho la posibilidad de conocer una bodega y el proceso por el cual se elaboran, desde la cosecha hasta el producto final.

¿Qué esperás de este viaje a Mendoza?

-Disfrutar a full, descansar en ese maravilloso hotel, conectarme con la naturaleza y conocer ese lugar de ensueño que es Mendoza.

Las amigas se alojarán durante dos noches en el eco boutique hotel Casa La Galeana.

En detalle

Mirta, la ganadora de Conocé Mendoza, se alojará junto a su amiga Betty en Casa La Galeana, eco boutique hotel que ofrece una experiencia diferente, rodeada de naturaleza, arte y mucha paz. La Galeana es un lugar ideal para descansar, re conectarse y compartir. Cuenta con 9 habitaciones, todas diferentes, y repartidas en los dos núcleos principales: La Casona y La Casa del Jardín, además de Sumaq Spa, ideal para eliminar el estrés de la mente y las toxinas del cuerpo.

Las afortunadas amigas viajarán por Flybondi, la primera Ultra Low Cost de Argentina que provee las tarifas más bajas, un servicio amigable y una operación de excelencia en el mercado aéreo argentino, operando vuelos de cabotaje y regionales.