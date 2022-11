Metales Roma: 40 años en el mercado del aluminio en Mendoza

Desde su fundación el 2 de noviembre de 1982, Metales Roma se desempeña como distribuidor de perfiles de aluminio que se utilizan, entre otros usos, para la fabricación de ventanas, puertas, paños fijos, tabiques de oficina, frentes vidriados etc.

Raffaele Mattei, titular de la empresa, cuenta cómo fue la evolución y la situación actual del mercado del aluminio.

Raffaele Mattei, titular de la empresa,

-¿Cómo fueron estos 40 años de vida?

-La trayectoria de nuestra empresa se ha visto beneficiada porque siempre hemos distribuido perfiles de aluminio de extrusoras de primera línea. Comenzamos en la década del 80 con la firma Kicsa, que fue la inventora de la línea Herrero, que revolucionó el mercado. Además fue la primera en incorporar la pintura de los perfiles.

En Mendoza, en aquel tiempo, el mercado de las aberturas estaba monopolizado por el hierro y la madera. Pero íntimamente nosotros sabíamos que las aberturas fabricadas con perfiles de aluminio eran superiores. Con respecto a las de hierro son más herméticas, no se oxidan y no hacen ruidos cuando corre viento. Con respecto a las de madera, no requieren mantenimiento, no se hinchan con la humedad, no las ataca la polilla y son totalmente reciclables.

Nos costó mucho esfuerzo comenzar a imponer el aluminio. Participamos en varias ferias Aconcagua, acciones para los arquitectos y charlas en los colegios técnicos; visitas a herreros de hierro y carpinteros de madera en toda la provincia. Todo lo expuesto fue el trabajo realizado y a partir de la segunda parte de la década del 90, se comenzó a revertir la situación. Desaparecida Kicsa, comenzamos a trabajar los productos de Alcoa y la línea Véneto, que pronto se impuso en Mendoza.

Por último, actualmente somos distribuidores de Hydro, una empresa líder en innovación y respaldo tecnológico que es un aval en la calidad final de sus productos. Por ejemplo, la línea Rotonda 640 ha sido aceptada muy bien en el mercado de Mendoza. A esto debemos sumarle las líneas de alta prestación como la HA62, HA110, RPT, Piel de vidrio, Baranda y la línea Nordical de reciente lanzamiento, que están respaldadas por la enorme experiencia internacional de Hydro.

De Administración de la empresa, Diego Rodríguez, Leonardo Donati y María Laura Cáceres.

-¿Qué pueden destacar de Hydro como su proveedor?

-Hydro Extrusión Argentina SA, cuya casa matriz está en Noruega, es una compañía de aluminio plenamente integrada, con 35.000 empleados en 40 países de todos los continentes. Este año cumplió 20 desde que está radicada en la Argentina. Posee en nuestro país de una planta de pintura de última generación.

-¿Cómo está actualmente el mercado de aberturas de aluminio?

-Hoy, con enorme satisfacción podemos decir que el mercado de Mendoza le ha ganado la batalla a las aberturas de hierro y de madera. Y los carpinteros cada vez se tecnifican más con máquinas para ofrecer productos de mayor calidad.

Indudablemente la línea que más vendemos es la Rotonda 640. Pero el mercado ha evolucionado mucho y se venden cada vez más accesorios de mayor calidad.

El DVH (doble vidriado hermético), que permite disminuir los ruidos externos y brinda una mayor aislación térmica, se ha impuesto, como así también los vidrios laminados que dan mayor seguridad en caso de rotura. Y las líneas de alta prestación que se están usando en barrios privados y en obras importantes.

De Despacho: Marcelo Vega, Gonzalo Arrieta, Jorge Lazo y Ariel Lucero.

-¿Realizan capacitación en su local?

-Anualmente recibimos el apoyo de la Aluescuela de Hydro, donde hacemos dos jornadas de actualización en nuestro local, y esto sirve para que los carpinteros aclaren dudas, especialmente en los aspectos técnicos de la alta prestación en obras de envergadura.

Además este año hicimos en un hotel el lanzamiento de una nueva línea de alta gama llamada Nordical.

-¿Cuáles son los objetivos de la empresa?

-El objetivo actual de la empresa es la renovación generacional. Si se hace bien, tendremos otros 40 años de vida.

Para ello, hay un equipo formado por Estela Ibiza de Rodaro, Mauricio Mattei, Jorge y Mario Lazo, con el apoyo de Diego Rodríguez Candioti, contador. Estamos trabajando estrechamente para que los objetivos se mejoren y superen.

-¿Proyectos a futuro?

-En un país en que todo está por hacerse creemos que el aluminio crecerá, sin duda alguna. El gran déficit de viviendas -si se ataca como corresponde- indudablemente que va a beneficiar a nuestra industria.

Si en la Argentina se corrige el problema de la economía y la inflación, nuestro país comenzará a ser creíble, sustentable y se encaminará a un futuro exitoso.

Esto es lo que deseamos dejarles a las nuevas generaciones, la herencia de una patria que las contenga, donde haya trabajo genuino y un porvenir venturoso para todos los que habitamos este generoso suelo.

Personal de Ventas: Matías Keil, Mario Lazo, Mauricio Mattei, Estela Ibiza de Rodaro, Arnaldo Sotomayor y Emanuel Parra.

