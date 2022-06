Martín Lerdon, el empresario mendocino que sueña a lo grande

Martín Lerdon es un mendocino que forma parte de una nueva generación de emprendedores llenos de ideas y empeño por llevarlas a cabo. Su paso por las Ciencias Económicas lo llevaron a descubrir su pasión por la comercialización: se licenció en Marketing y se especializó en Negociaciones de Valor.

Sus conocimientos lo empujaron al mundo automotriz en el año 2005, a través de un emprendimiento familiar. Allí fue donde su cabeza dio un giro de 180° y descubrió una oportunidad enorme: la de transformar una industria con poco desarrollo en la atención al cliente, en un negocio de calidad superior.

Precisamente, el comienzo de su ambiciosa propuesta tuvo lugar en un modesto taller mecánico ubicado en el departamento de Las Heras. Poco a poco fue creciendo hasta convertirse en el Founder & CEO de Prolube, la red de servicio automotriz más grande de Argentina.

El éxito de su crecimiento, sin dudas, ha sido la lealtad a su filosofía de emprendedor fundada en creer en lo que uno sueña, confiar en los instintos, apoyarse en las personas correctas que puedan tener “know how” (saber hacer) del rubro y, sobre todas las cosas, mantener la constancia y la perseverancia en todo momento.

Además de su faceta como empresario activo, Martín se desempeña como asesor de empresas, especializándose en estrategias de marketing, claim de marca y campañas de posicionamiento. Siguiendo esa línea (y teniendo en cuenta sus inicios), también es amigo de los jóvenes soñadores: lo hace capacitando, guiando y hasta financiando a pequeños emprendedores para que puedan poner en marcha sus ideas y proyectos y convertirlos en realidad. Sin dudas, sus formas de proyectar el futuro no tienen techo.

La persona detrás del empresario

-¿Cómo te definirías en tres palabras?

-Soñador, apasionado y constante.

-¿Cómo es un día común en la vida de Martín Lerdon?

-Me levanto 7.30 y desayuno con mi hija antes de que se vaya a la facultad. Abro agenda y organizo el día. Corto a las 14 para ir al gimnasio con mi preparador físico, Alejandro Varisco. Visito dos locales por día, me comunico y aconsejo a los socios, franquiciados y empleados. Me reúno con mi equipo de trabajo, concreto con proveedores. Finalizo el día laboral a las 20. Ceno en familia. Juego dos veces por semana al fútbol y los días viernes me junto a cenar con amigos.

-¿Cómo manejás la frustración?

-Generalmente, la frustración se produce por el exceso de expectativas sobre algo puntual. Con el pasar de los años, uno va midiendo eso para ir cumpliendo objetivos de manera ordenada y programada. Deja de idealizar personas y situaciones.

Martín Lerdon

-¿Cómo te ves en 10 años?

-Más tranquilo, gestionando otros emprendimientos en el exterior. Prolube es una marca propia que logré posicionar en el mercado y con la cual generé acuerdos comerciales con empresas multinacionales. Eso es un gran orgullo, pero vender una idea próspera y rentable también genera un gran desgaste en el día a día. Me estoy acomodando de a poco en el arte de saber delegar y elegir a las personas adecuadas para que complementen mi labor.

-¿Qué le aconsejarías al Martín de hace 15 años, que daba sus primeros pasos en la vida empresarial?

-Le diría que agradeciera los valores que se le entregaron en su formación y educación. La honestidad y humildad son los pilares de lo que soy hoy con 41 años.

Martín Lerdon y su plan de expansión

A través de la franquicia, Martín descubrió que podía expandir su negocio de forma rápida, a bajo costo y minimizando el riesgo de inversión. Todo bajo un minucioso cuidado de la marca, buscando ubicaciones estratégicas, perfiles jóvenes y emprendedores que confíen en su experiencia y garantía de negocio.

Así fue como la pequeña idea surgida en un rincón de Las Heras hoy en día cuenta con diez locales en todo Mendoza, siendo el último el flamante Prolube Dalvian. Mientras tanto, ya están en construcción nuevas franquicias en Guaymallén, Mariano Boedo y Acceso Sur, Luján Centro y Aeropuerto de Mendoza.

Sus ideas se agigantan de la mano de su ambición por crecer: ahora dedica su tiempo en un plan de expansión a varias provincias del país, encontrándose avanzadas las negociaciones para abrir en San Juan y San Luis.. Pero la proyección nacional extiende aún más sus brazos con la apertura en la comercialización de las provincias de Córdoba, Salta, Misiones, Santa Fe, Río Negro (Bariloche), Tierra del Fuego, Buenos Aires y Costa Atlántica.

Desde Prolube se garantiza que cada local que visites tendrá los mismos estándares de calidad, asegurando el bienestar de tu vehículo para que vuelvas a elegirlos. Y para quienes decidan sumarse a la aventura como franquiciados, tendrán la seguridad de que van a ser parte de una red que les va a dar rentabilidad, asesoría, capacitación y acompañamiento permanente.

En Prolube crece la presencia femenina

Hasta hace no mucho tiempo, el rubro automotriz estuvo asociado casi exclusivamente al mundo masculino. Si bien al día de hoy la industria sigue teniendo mayoría de hombres en todas sus áreas, la presencia femenina en diferentes puestos es cada vez más notoria.

En Prolube las mujeres forman parte de los equipos de auditoría, RRHH, administración, asesoría financiera, prensa y difusión, además de tener presencia en cada uno de los locales a través del puesto de co-equiper.

Tampoco se quedan atrás las aventureras que deciden adentrarse en el sistema de franquicias: ya son varias las mujeres que participan como socias concesionarias de la marca.