Malargüe: se presentaron 9 ofertas para ejecutar la obra del sistema cloacal

“Sin dudas, esto cambiará la calidad de vida de miles de malargüinos”; con estas palabras el Intendente Ojeda dio por iniciado el acto donde se abrieron los sobres de una obra que permitirá a la ciudad de Malargüe, contar con un sistema de recolección y tratamiento de efluentes cloacales para la Ciudad cabecera.

En el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, los 9 sobres fueron presentados uno a uno ante la presencia de la máxima autoridad de la comuna, el ministro de Hacienda y Finanzas, Lisandro Nieri y el presidente de Aysam, Alejandro Gallego.

Gentileza prensa/Gobierno de Mendoza

Ojeda mostró su alegría de concretar una obra tan anhelada por la comunidad: “Es la obra más importante que se haya hecho en esta Ciudad en muchos años. Nos parece esencial entenderlo, no solo por la magnitud de la inversión sino por tratarse de una obra de saneamiento que llegará de forma directa a miles y miles de familias malargüinas”. Además, el Intendente local expresó claramente los porqué de esta infraestructura: “Estamos aquí para hacer real aquello que fue esquivo para un sector de la antigua política, ya que cuando pudieron hacerse este tipo de trabajos no invirtieron porque, como se dice habitualmente, no lucen por estar bajo tierra. Para nosotros, no son proyectos invisibles, son obras fundamentales. En un contexto donde la sanidad ha estado y está en boca del mundo entero por la pandemia; celebro la concreción de este sistema de cloacas que impactara directamente en la calidad de vida de todos los malargüinos”.

Gentileza prensa/Gobierno de Mendoza

La evaluación de ofertas y el proceso de adjudicación están previstos para fines de setiembre y principios de octubre. Se espera que los trabajos queden listos antes de 2023. El presupuesto oficial de $1.108.780.761, beneficiará a más de 22.000 habitantes. Los trabajos incluyen el sistema de recolección y tratamiento de efluentes, redes terciarias y 548 conexiones en la villa cabecera, y tienen un plazo de ejecución de 14 meses.

“A fin de año esperamos que se comiencen con las obras”, manifestó el ministro Nieri y agregó que era muy necesaria porque “es la única villa de cabecera de la provincia que no contaba con sistema de cloacas”.

Gentileza prensa/Gobierno de Mendoza

Las inversiones contemplan las obras para lograr el tratamiento de los efluentes cloacales domiciliarios de la ciudad, beneficiando de manera directa a 22.000 habitantes. Actualmente, solo 30 por ciento de los habitantes de la Ciudad de la comuna están en condiciones de conectarse al sistema cloacal (aproximadamente 7.500 habitantes), debido a la existencia de redes terciarias y conexiones domiciliarias que fueron ejecutadas mediante programas con financiamiento externo: ProMeBa, Hábitat, operatorias del Instituto Provincial de la Vivienda, entre otras. Al no contar con conexión a un sistema de recolección y tratamiento, hoy se encuentran en desuso.

El proyecto, formulado por los equipos técnicos de la Municipalidad de Malargüe y AYSAM, prevé obras de recolección y transporte de efluentes cloacales domiciliarios y obras de tratamiento y disposición, con una capacidad de tratamiento de 5.875 metros cúbicos por día. Entre las obras de recolección se destaca la ejecución de la colectora máxima, estación de bombeo y tubería de impulsión, unidades que permitirán vincular el sistema de colectores secundarios existentes con el predio en el cual será ejecutada la planta de tratamiento de líquidos cloacales.

Gentileza prensa/Gobierno de Mendoza

También se contempla la construcción de aproximadamente 6.700 metros de redes colectoras al efecto de incorporar 548 familias de los barrios Ampliación Rufino Ortega y El Payén, ubicados en las zonas más comprometidas desde el punto de vista sanitario y ambiental de la Ciudad de Malargüe. A su vez, se pondrán en servicio las redes y conexiones ya existentes de los barrios Los Intendentes, Municipal y Nueva Esperanza (1.376 conexiones), lo que permitirá brindar servicio a 1.924 familias.

Como tareas y programas complementarios a este proyecto, el municipio y la provincia tienen previsto un plan de desarrollo y ejecución de redes colectoras para los próximos cinco años en el cual se irá completando e incrementando la cobertura.