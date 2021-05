Los Andes Pass, cada vez más cerca tuyo

Es muy simple: ingresando en losandespass.com.ar/ayuda/ se desplegará un menú que incluye diversas gestiones bajo los siguientes ítems:

Diario en domicilio

Facturación y pagos

Gestiones de suscripción

Puntos Pass

Suscripción digital

Tarjeta y beneficios

De este modo, en forma ágil y práctica, cada socio de Los Andes Pass podrá resolver su inquietud sin necesidad de moverse de su casa ni realizar llamados telefónicos. En cada caso, el usuario podrá valorar si la consulta le resultó útil o no. Si no pudo resolver su consulta, el sistema le brindará la posibilidad de adjuntar su nombre, dirección de email y una breve descripción de lo que estaba buscando y no encontró, para ser posteriormente contactado y ayudarlo en la resolución de su necesidad.