Llega el Hey! Festival a la Nave UNCUYO

Desde el lunes 8 al domingo 21 de julio los espacios de la Nave UNCUYO estarán dedicados a diversas propuestas de cine, teatro, danza, talleres y más actividades para todas las edades. El Ballet UNCUYO, bajo la dirección de Marisa Manyegüi, presenta “Alicia en el País de las Maravillas” con coreografía y dirección de Alejandro Cervera. Por su parte, el Cine Universidad proyectará “Mi villano favorito 4″ (con doblaje en español) e “Intensamente 2″ (con funciones dobladas al español y funciones subtituladas).

El Espacio de Arte Luis Quesada continúa exhibiendo la muestra “De la cosa nace la cosa” del diseñador italiano Burno Munari. Se trata de una exposición única en el país y está pensada para el disfrute de toda la familia, con espacios que funcionan como laboratorios de investigación y creación donde las infancias serán protagonistas. Además habrá un “Laboratorio de creación” para interactuar con la obra de Munari.

En cuanto al espacio de formación, las infancias podrán participar de talleres de cine y música: “Mini directores” y “Modo fogón”. Además, se sumará un taller sobre improvisación y freestyle a cargo del colectivo HipHoppa’s.

Taller Modo Fogón

Durante los dos fines de semana el público que asista se encontrará con el patio de juegos ofrecida por el Área de Deportes de la UNCUYO en el Paseo Di Benedetto y con espacios lúdicos de Locura Magic y Espejo de Mundos donde niños y niñas podrán compartir una tarde diferente. Además contaremos con cabina fotográfica para retratar los momentos en familia.

Todas las entradas se pueden conseguir por www.entradaweb.com.ar o en la boleteria de la Nave de lunes a domingos de 13 a 22h. (horario especial vacaciones de invierno, del 8 al 21 de julio).

Ofrecemos promociones para nuestros eventos a $6500 (vale únicamente en boletería de la Nave, presencial):

- “Alicia en el País de las Maravillas” (ballet) + cine (válido para “Intensamente 2″ o “Mi villano favorito 4″), pagás $6500

- Cine (”Intesamente 2″ o “Mi villano favorito 4″) + un evento de la Sala Roja (”Alicia en el País de las Maravillas” o Romepote y Julietilina”), pagás $6500

- “Romepote y Julietilina” + cine (”Intesamente 2″ o “Mi villano favorito 4″), pagás $6500

Mi Villano Favorito 4

Mi villano favorito 4 (doblada al español)

Sinopsis

Gru, Lucy y sus hijas -Margo, Edith y Agnes- dan la bienvenida a un nuevo miembro de la familia, Gru Jr, un pequeño que se empeña en atormentar a su padre. Pero en esta nueva entrega de Mi villano favorito, además del nuevo miembro de la familia, Gru se enfrentará a nuevos adversarios, Maxime Le Mal y su novia Valentina, por lo cual la familia se verá obligada a huir en una aventura repleta de acción y humor con el sello inconfundible de esta popular saga animada. Ficha Título original: Despicable me 4 Origen: Estados Unidos Duración: 95 minutos Género: Animación. Comedia. Fantástico. Aventuras Dirección: Chris Renaud y Patrick Delage Días y horarios: Del 8 al 21 de julio. Dos funciones diarias: 13:30 y 15:30.

Valor de la entrada: $5000 general.

Todas las entradas se pueden conseguir por www.entradaweb.com.ar o en la boleteria de la Nave de lunes a domingos de 13 a 22h.

Intensamente 2 (doblada al español y subtitulada)

Sinopsis

Secuela de ‘Inside Out’. Riley entra en la adolescencia y el Cuartel General sufre una repentina reforma para hacerle hueco a algo totalmente inesperado: ¡Nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Furia, Miedo y Desagrado, con años de impecable gestión a sus espaldas (según ellos...), no saben muy bien qué sentir cuando aparece Ansiedad. Y parece que no viene sola.

Ficha

Título Original: Inside Out 2 Origen: Estados Unidos Duración: 96 minutos Género: Animación. Comedia. Fantástico. Aventuras Director: Kelsey Mann Días y horarios: del 8 al 21 de julio. Tres funciones diarias: 17:45; 20:00 y 21:45.

Valor de la entrada: $5000 general.

Las entradas se pueden adquirir en www.entradaweb.com o en boletería de la Nave de lunes a domingos de 13:00 a 22:00h.

OBRAS SALA ROJA

Alicia en el País de las Maravillas / Ballet UNCUYO



Alicia es ante todo un relato infantil ideado por Lewis Carroll para una niña real, Alicia Liddell, por quién él siempre sintió una extraña devoción. El Ballet de la UNCUYO interpretará “Alicia en el País de las Maravillas” con coreografía y dirección del Maestro Alejandro Cervera. Reposición de Marcela Nadal-Maricé Sánchez . Directora Ballet UNCUYO: Marisa Manyegüi

Días y horarios: jueves 11 y viernes 12 de julio a las 17:00h - sábado 13 y domingo 14 de julio a las 17:00 y 19:00h (doble función).

Edad: Para toda la familia.

Valor entrada: $3000 general.

Las entradas se pueden adquirir en www.entradaweb.com o en boletería de la Nave de lunes a domingos de 13:00 a 22:00h.

Romepote y Julietilina

Romepote y Julietilina / Chapote Circus (teatro)

Romepote y Julietilina, la historia que Shakespeare no se animó a contar... es una obra de teatro clown que acerca a los niños y niñas a la lectura desde un lugar divertido, contando esta clásica historia de Amor, la cual está narrada desde la visión del clown y con la mirada que da la nariz roja.

Este espectáculo de amor, humor y muchas risas, mantiene un contacto e interacción permanente con el público y su objetivo principal es lograr que los niños y niñas disfruten, aprendan y se diviertan, acercándose de manera diferente a las historias clásicas. Actúan: Jessica Echegaray, Víctor Di Nasso Dirección: Víctor Di Nasso. Asistencia Técnica: Luna Di Nasso Producción: Paula Ledaca Días y horarios: del lunes 15 al sábado 20 de julio - 17h.

Edad: a partir de los 4 años en adelante.

Duración: 45 minutos

Valor entrada: $2.500 general

Las entradas se pueden adquirir en www.entradaweb.com o en boletería de la Nave de lunes a domingos de 13:00 a 22:00h.

OBRAS SALA TEATRINO

La niña del cerro

La niña del cerro / Títeres



La Brunita, una niña que junto a su familia regresan a su ranchito después de haber trabajado en la cosecha de la uva, siembran maíz, arreglan el rancho caído por el viento, reparan los corrales, en esa tierra donde vivieron sus abuelos y tatarabuelos. “La Niña del cerro” cuenta una bella HISTORIA CUYANA sobre el valor de nuestras tradiciones y el cuidado de nuestra tierra a través del humor y la ternura entre cuecas, zambas y gatos.

Actor: Guillermo Troncoso

Escenógrafo: Rodolfo Carmona

Técnico Operador sonido y luz: Lucas Segreti

Guillermo Troncoso es Actor, Mimo, Titiritero y Director Teatral. Tiene una trayectoria profesional de casi 40 años. Ha montado espectáculos abarcando todas las técnicas y estéticas, desde infantiles, jóvenes y adultos. Tiene en su haber 16 premios como MEJOR ACTOR, obtenidos en distintos Festivales Teatrales Nacionales e Internacionales.

Días y horarios: sábado 13 y domingo 14 de julio. 16.30 h.

Edad: Desde los 5 años. Para toda la familia.

Duración: 40 minutos

Valor entrada: $1.500 general

Las entradas se pueden adquirir en www.entradaweb.com o en boletería de la Nave de lunes a domingos de 13:00 a 22:00h.

Lolo yLLEGA EL HEY! FESTIVAL A LA NAVE UNCUYO Nina

Lolo y Nina / Títeres

Lolo y Nina son dos tortugas enamoradas que deciden compartir su vida. Ella es alegre, vivaz y soñadora y él carga sobre su caparazón la responsabilidad de mantenerla y ofrecerle todo lo que él considera valioso. Pero los criterios de ambos son muy diferentes. ¿Será esa, la vida que Nina quiere tener? Días y horarios: lunes 15 y martes 16 de julio - 16.30h. Edad: a partir de 5 años

Duración: 45 minutos

Valor entrada: $1.500 general

Las entradas se pueden adquirir en www.entradaweb.com o en boletería de la Nave de lunes a domingos de 13:00 a 22:00h.

Miradas

Miradas / De Turucletas, canciones e historietas / Música y narración oral para primera infancia

El show presenta divertidos cuentos sobre situaciones cotidianas, como el dolor de panza, o un mosquito que no deja de molestar. Las mismas se encuentran atravesadas por música, canciones interpretadas con diferentes instrumentos u objetos cotidianos, que invitan a los niños/as de la primera infancia, a bailar y jugar. Una oportunidad para mirar, mirarnos y reconocernos otra vez.

Directora / Técnica de iluminación: Mariela Locarno

Actriz / producción: Ania Josefina Ormeño

Música: María Soledad Berchessi

Técnica en sonido: Silvina Inés Ormeño

TURUCLETAS, canciones e historietas se formó en el año 2012, por la inquietud de sus integrantes: Soledad Berchessi y Josefina Ormeño, de propiciar espacios lúdico–artísticos para la primera infancia, respetando sus tiempos, necesidades y deseos. Desde el año 2020, forman parte de la Red Latinoamericana de Creación Escénica para los primeros años: Vincular.

Días y horarios: miércoles 17 y jueves 18 de julio - 16.30h. Edad: De 1 a 7 años. Para toda la familia.

Duración: 45 minutos

Valor entrada: $1.500 general

Las entradas se pueden adquirir en www.entradaweb.com o en boletería de la Nave de lunes a domingos de 13:00 a 22:00h.

Paraguayasos

Paraguayasos “Historias de lluvias” / De La Nonna / Teatro circo

En esta historia Sancocho y Chaparrita invitan a las niñeces a enfrentar sus miedos ya los grandes a ser niñ@s otra vez. A través de diferentes juegos circenses (malabares, cubos gigantes, contact, platos chinos, rolling cristal) nos recuerdan que aunque hay tormentas que asustan la lluvia es necesaria para limpiar, sanar, nutrir y nos hace crecer.

Dirección: Colectiva

Producción: La Nonna Productora Artística

Idea: Rodrigo Fernandez

Técnica: Walter Guiñazú

Vestuario: Trabajo Colectivo.

LA NONNA PRODUCTORA cuenta con más de 12 años de experiencia en el rubro artístico acercando magia, alegría y diversión para familias, escuelas, empresas, eventos corporativos, municipios y más. Realizamos propuestas personalizadas y adaptadas a tu evento para que lo que soñaste se haga realidad.

Días y horarios: viernes 19 y sábado 20 de julio - 16.30h.

Edad: Para toda la familia.

Duración: 50 minutos

Valor entrada: $1500 general

Las entradas se pueden adquirir en www.entradaweb.com o en boletería de la Nave de lunes a domingos de 13:00 a 22:00h.

MUESTRAS EN EL ESPACIO DE ARTE

“De la cosa nace la cosa - Viaje alrededor de la obra de Bruno Munari” / ESPACIO DE ARTE LUIS QUESADA

“De la cosa nace la cosa - Viaje alrededor de la obra de Bruno Munari” es la primera muestra sobre el trabajo del artista y diseñador italiano en nuestro país y una de las primeras en América Latina. Tiene como objetivo principal dar a conocer parte de su inmensa obra y contagiar su espíritu lúdico y creador.

Esta exposición está pensada para el disfrute de toda la familia, con espacios que funcionarán como laboratorios de investigación y creación donde las infancias serán protagonistas.

Días y horarios: del martes 9 al domingo 14 y del martes 16 al domingo 21 de julio - 15 a 21h.

Edad: toda la familia

Entrada libre y gratuita

Taller: Laboratorio de creación

Es un espacio lúdico y de investigación, un lugar donde quienes la visiten puedan jugar. Creemos que el contacto directo con la obra de Munari (lejos de las vitrinas estáticas de los museos) permitirá conocer sus ideas desde lo táctil y lo perceptivo ya que como decía Munari ‘’la palabra no puede reemplazar a la experiencia’'. La propuesta es una invitación a recorrer, tocar, olfatear, escuchar y manipular este gran laboratorio.

Días y horarios:

del 9 al 13 de julio - a las 15:30 y a las 17:30h.

del 16 al 20 de julio - a las 15:30 y a las 17:30h.

Edad: 6 a 11 años. GRATIS / Cupos limitados: Ingreso por orden de llegada hasta completar cupo.

TALLERES

Taller Mini Directores

Mini directores / Taller de Realización Audiovisual / SALA AZUL

¡Filma, edita y proyecta tu propia película en solo 90 minutos! Una aventura cinematográfica con tu celular y mucha imaginación. Pasaremos de la idea a la pantalla grande: ¡Sé un director de cine en un día!. Haz realidad tus historias y muestra tu talento en la pantalla.

Tallerista: Leandro Suliá Leiton

Días y horario:

Miércoles 10 de julio - de 16 a 17:30h.

Miércoles 17 de julio - de 16 a 17:30h.

Edad: 9 a 13 años.

Materiales necesarios para el taller: Un celular con cámara.

Duración: 1 encuentro. Valor entrada: $1.500.

Cupos limitados.

La inscripción y entrada se realiza en www.entradaweb.com o en boletería de la Nave de lunes a domingos de 13:00 a 22:00h.

Pinceladas entre Villanos y Superhéroes / Taller de arte / SALA 9

La propuesta aborda un recorrido de villanos y superhéroes de las pelis más taquilleras del cine: avengers, mi villano favorito, Star Wars, Batman, Spiderman, etc. Se proyectarán imágenes con los personajes más representativos y reconocidos con su banda sonora de fondo y a partir de este disparador cada niño o niña podrá pintar su personaje favorito en el tiempo estimado para el taller. Para ello cada participante contará con “su atril de mesa”. Al finalizar se llevarán su producción pictórica a casa.

Tallerista: Ivana Coletto

Días y horario:

Viernes 12 de julio. De 16 a 17 h.

Viernes 19 de julio. De 16 a 17 h.

Edad: 6 a 11 años

Duración: 1 encuentro Valor entrada: $1.500. Cupos limitados.

Cupos limitados.

La inscripción y entrada se realiza en www.entradaweb.com o en boletería de la Nave de lunes a domingos de 13:00 a 22:00h.

Modo fogón / Taller lúdico musical / SALA 9

Un espacio para estimular la conexión entre pares a través de la música, un encuentro especial para preadolescentes que quieran hacer música en estas vacaciones de invierno.

Vamos a formar ensambles “modo fogón” con canciones de distintos géneros musicales como rock, indie, hip-hop/rap. Tocaremos instrumentos musicales, si tenés conocimiento musical podes traer tu guitarra, ukelele o algún instrumento de percusión que tengas en tu hogar (ej. maracas, toc-toc, bongó, panderetas, etc) así podemos incluirlos en los ensambles, en caso de no contar con instrumentos no te preocupes, podés asistir de todas formas ya que contamos con instrumentos. Además haremos juegos musicales, percusión corporal y mucho más.

Talleristas: Ailin Moreno

Días y horario:

Sábado 13 de julio. De 16 a 17:15h. Sábado 20 de julio. De 16 a 17:15h.

Edad: 8 a 12 años Duración: 1 encuentro Valor entrada: $1.500.

Cupos limitados.

La inscripción y entrada se realiza en www.entradaweb.com o en boletería de la Nave de lunes a domingos de 13:00 a 22:00h.

RECREACIÓN

Patio de juegos / Deportes UNCUYO - Paseo Di Benedetto

Espacio organizado por la Dirección de Deportes de la Secretaría de Bienestar de la UNCUYO , en el que niños, niñas y familias podrán compartir y divertirse a través de diferentes juegos como metegol, fútbol tenis, ping pong, jenga, entre otros.

Días y horarios:

Martes 9 a domingo 21 de 15:30 a 17:30

GRATIS

Espejo de Mundos

Espacio lúdico / Espejo de Mundos

Espacio organizado por el colectivo de trabajo “Espejo de mundos” de la Cooperativa “La Chipica”, en la que niños, niñas y familias podrán compartir a través de diferentes juegos de mesa una tarde diferente. Estarán ubicados en la sala 3 de la Nave UNCUYO.

Días y horarios:

Viernes 12 y sábado 13 de julio. De 17 a 19:30 h.

Viernes 19 y sábado 20 de julio. De 17 a 19:30 h.

GRATIS

Sonrían Fotocabina

Cabina fotográfica - Hall Nave UNCUYO

Sonrían Fotocabinas estará presente en el hall de la Nave UNCUYO el día viernes 12, sábado 13, viernes 19 y sábado 20 de julio de 16 a 19 hs con una cabina abierta en la que podrán sacarse fotos divertidas que se imprimirán al instante!

Días y horarios: viernes 12, sábado 13, viernes 19 y sábado 20 de julio - 16 a 19h.

GRATIS