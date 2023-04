La Old Brand Band y Javier Soriano llegan con su show “Un sueño infinito”, al Imperial de Maipú

Javier Soriano llegará a Mendoza procedente de las Islas Canarias (España), para tocar en vivo esa noche junto a la Old Brand Band. Una verdadera celebración para la banda, ya que significa poder tocar la obra junto a uno de sus creadores; festejar la amistad y disfrutar de los ensayos y del vivo.

Todo será, finalmente, un producto audiovisual, que buscará dejar en imágenes y sonido una noche especial, disfrutando de “Javier Soriano y la Old Brand, un sueño infinito”. La cita es el viernes 12 de mayo a las 22, en el Teatro Imperial de Maipú.

Los músicos

La Old Brand (“marca antigua”) nace como un proyecto nuclear de amistad, expresión, liberación sonora y sueños. Actualmente la banda está produciendo material nuevo, con ideas que surgen de compartir y tocar; música que sus integrantes proponen, y otros suman. Su más reciente producción, publicada este mes, es el tema conceptual “Tell my why /initium-corpus-finalis”, nacido de grabaciones en ensayos y zapadas.

La Old Brand N*4 está conformada por Gustavo Ojeda (voz principal, guitarra acústica, proyecto solista Chimosavi); Pablo Manino (bajo, integrante de Laja y El sobreviviente, y Novik Attack); Diego Nebot (guitarra) y Lucas Mendoza (batería).

Por su parte, Javier Soriano es un virtuoso guitarrista, cantante y compositor de estilos Rock, Metal y música instrumental, co-fundador de las bandas Exhidium, TriOpus, Hiperion, Black Cactus y Sopa de Tortuga. En la actualidad se encuentra inmerso en el proyecto de “La pared infinita”, junto a Lucas Mendoza.