Julls cerró con todo la exitosa Torron-Fest

Julls, productora y Dj mendocina, fue la encargada de dar un cierre bien arriba a la Torron-Fest, la fiesta electrónica virtual con una temática ligada al vino, y durante una hora nos hizo “viajar” por la escena electrónica underground durante una hora, con un live set transmitido desde La Enoteca, en un evento co-producido junto a Guarda14, de Los Andes.

Entre música, vino, luces y un gran despliegue, la artista nos cuenta que disfrutó cada segundo compartiendo su música con gente de Mendoza y todo el país.

Julls en la Torron-Fest. Pablo Tello

¿Quién es Julls?

La diseñadora, productora y Dj María Julia Romero ha logrado un notable éxito bajo el nombre “Julls”. Ya de adolescente, a los 18, comenzó a “girar” en los clubes de su ciudad natal: su música se adaptaba perfectamente a las pistas y festivales de baile.

Posteriormente, continuó su camino influenciada por los diferentes estilos característicos de la escena underground a finales de los 90 y principios de los 00. Inspirada en lugares, sonidos, arte, danza, moda y experiencias, su música hoy es reconocible por su ritmo chocolatoso, la explosión del House y las voces clásicas. De este modo, Julls nos ofrece una combinación perfecta para la producción de su propio estilo: sus pistas Deep / Tech House son enérgicas y conmovedoras.

Luego de 5 años de producción en Nois Studio, comenzó a trabajar con sellos discográficos nacionales e internacionales como Camel Music, Outsiders, Finky Republic, Three Sounds y R3 Life&Music Records, entre otros. Actualmente es coach en Beatroom Studio, donde da clases junto a grandes artistas como Juan Beldarrein, Martín Sosa y Luciano Neri a todos aquellos que quieran sumarse a este mundo de producción y djing.

Como punto destacado en su carrera, Julls creó “Life is a dancefloor”, show que nos hace conocer el otro lado de la escena electrónica, un costado más artístico, fusionando vestuario, maquillaje, iluminación, coreografí­a y bailarines en escena.

"Life is a dancefloor". Rorro Garcia

Inquieta y emprendedora

Pero la música no es todo, y por eso Julls nos cuenta que ya está a la venta el nuevo merchandising del show tour “LIAD”, para todos aquellos que deseen tener su remera personalizada.

Remeras personalizadas son el nuevo merchandising. Pablo Tello

Y como nunca para, su música está recorriendo hoy todo el mundo en programas como “Electric Shock” (Radio Show, Chile), “Beach Groove Station” (Ibiza), “We Are The Party” (Serbia); “Clubbers”, “Syndicate Crew”, “Stay At Home” y “Black Hole” (Buenos Aires); “Boreal Sounds” (La Plata) y “Glam Session”, “Under Station” y “Bsc Music” (Mendoza).

Algunas de sus producciones más conocidas son: City Lights, Party People, Oriental Blood, Never Gonna Give Up ft. Alina Rod, Brooklyn Area, Deeper Love, Sur La Plage Rouge, Zambeze, One More Night, More Than That, I Will Not Sleep ft. JayCamel, Into My Soul, A Little Peace Of Heaven, Emerge Sound, Empty" ft. Luciano Neri, How Do You Say, Don’t Know U, Restless, Every Day, por nombrar solo algunas.

