Juan Carlos Luque: el merecido recuerdo del querido traumatólogo del ACSM

La entidad tiene una larga y destacada historia en Mendoza, que se entrelaza con la vida de la sociedad mendocina y de generaciones de habitantes. Allá por el siglo XX Emilio Menéndez, un docente puntano, desembarcó en estas tierras para desplegar su profesión educativa en el Este de la provincia. Además de su gran vocación era un apasionado por el fútbol y no podía disimularlo, ya que en los recreos jugaba picaditos con los alumnos.

Así, con un grupo de vecinos de la zona formaron las primeras raíces del club que se llamó Juventud San Martín, luego pasó a llamarse Club Ford, para finalmente un 22 de diciembre de 1927, constituirse como Atlético Club San Martín.

Año 1992, San Martín Campeón: Tito Arias, Coco Morán, Juan Carlos Luque, el intendente de San Martín Patti, la reina nacional de la Vendimia Viviana Carcereri y el presidente del Club Sergio Abel Vázquez.

Un doctor, un padre, un maestro…

“Juan Carlos Luque fue la persona más importante en la historia del ACSM, sin haber sido presidente ni jugador de fútbol. Fue el que en los momentos más difíciles se hizo presente ante jugadores y dirigentes, gestionó momentos muy complicados del Club como solo pudo hacerlo una persona tan creíble y respetable. Alguien que dejó enseñanzas muy profundas y estuvo siempre a disposición de los más necesitados que pasaban por la institución. No hay jugador que haya pasado por el Club que no reconozca su importancia y su guía”. Así lo describe con emoción el ex jugador Félix Morán.

“Juan Carlos solía citar frases de la Madre María Teresa de Calcuta. Eso nos daba la pauta de su calidad de persona, ya que no solo la leía sino que seguía sus pasos y nos alentaba a hacerlo también. Así nos motivó, por ejemplo, en un periodo muy duro del cual pudimos salir y terminamos ascendiendo al Nacional B, el momento más significativo en la historia del Club”, agrega Morán.

“Juan Carlos era optimismo, era fe, esa persona que nos decía que uno juega como vive y vive como juega. Por eso no olvidaremos su apoyo y sus consejos. En lo personal, cuando tuve un accidente y viví mi momento más difícil fue quien siguió mi evolución durante un año y medio, día a día. De esa época conservo como un trofeo la carta que me escribió, muy profunda, donde destacaba el duro camino que tuve que recorrer hasta poder volver a caminar y a jugar, siempre como decía él, con el paso a paso”, finaliza.

Festejando el aniversario del ascenso, Juan Carlos junto a su hijo Juan Fernando "Cañi" Luque.

El mejor homenaje, en vida

En agosto de 1997 la institución decidió nombrar en su honor la tribuna popular norte, para destacar y premiar la labor del Dr. Luque, una persona que tanto significó y significa para el club y para cada uno de los jugadores que por allí pasaron.

Recordando ese momento, se expresó el dirigente del Club Raúl Bernabé “Conocí a un hombre con un desinterés poco usual. No cobraba por atender a miles de jugadores. Siempre honesto. Me enorgullezco por haberte honrado en la vida colocando tu nombre a la tribuna que hicimos ‘los tres quijotes´, así nos nombraste… A tus hijos, Juan Fernando “Cañi”, Andrés y Guillermo, un sentido abrazo. Despido a un señor con mayúsculas. No necesita otro calificativo. El querido Dr. Juan Carlos Luque”.

La tribuna nombrada en su honor.

La actualidad del ACSM

Hoy el Atlético Club San Martín de Mendoza cuenta con un importante museo no solo de fútbol, sino que también incorpora las demás disciplinas que allí se realizan. El museo está abierto para socios y ocasiones especiales, y se abre también para alumnos de las escuelitas rurales de la zona.

Del mismo modo se destaca en la actualidad la reapertura del histórico restaurante del Club, tras varios años casi abandonado. Lugar de anécdotas imborrables y reuniones interminables, reinauguró con el nombre “1927″, en referencia al año en que nació la institución.

Dentro de las novedades de “los chacareros” también es importante nombrar su tienda virtual, donde los hinchas pueden adquirir toda la indumentaria del club. La misma se generó con la colaboración de un aliado estratégico como es la casa de deportes mendocina Vaypol y convirtió al Club en el primero de Mendoza en tener este sistema de e-commerce.