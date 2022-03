Fernanda Villalba, bróker de Remax Chacras: “Liderar un equipo con un alto porcentaje de mujeres es un gran desafío”

-Contanos un poco cómo surge tu vocación emprendedora

-Siempre fui una persona inquieta, me gustan los desafíos, y eso me llevó a poder lograr todo lo que me propuse en mi vida salteando los obstáculos, con la firme creencia de que lo que uno se propone, con esfuerzo y perseverancia, lo puede lograr. Ser emprendedor implica tener cualidades de liderazgo, iniciativa e innovación.

-¿Qué significa para vos el Día de la Mujer, desde tu rol de emprendedora y bróker de Remax Chacras?

-El día de la mujer para mí es muy significativo, desde el punto de vista del rol que desempeñamos, como mujeres, emprendedoras, empresarias y madres en el mundo.

Como bróker de Remax Chacras, es un orgullo saber que tengo un equipo de grandiosas mujeres, que día a día cumplen su rol de manera impecable, sin dejar ningún espacio de lado. Son grandes luchadoras y profesionales, pero sobre todo, increíbles mujeres.

En Remax Chacras el 62% de nuestro equipo está conformado por mujeres. Esto es casi coincidente con el porcentaje de mujeres que se dedican al real estate en el mundo, que es del 65%.

-Entonces ¿cómo ves el desempeño de las mujeres en un rubro que históricamente estuvo en manos de hombres?

-El desempeño de la mujer en la actualidad avanza a pasos agigantados; hoy se puede considerar el mercado emergente más grande del mundo. Recordemos que el Día de la Mujer nace por la lucha de la igualdad de género, el ejercicio efectivo de los derechos y el reconocimiento en la sociedad.

Aunque esta fecha fue reconocida a nivel mundial recién en 1975 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las mujeres comenzaron a alzar su voz muchísimo antes, desde la antigua Grecia hasta la Revolución francesa, en busca de la libertad, igualdad y fraternidad.

Liderar un equipo con un alto porcentaje de mujeres es un gran desafío, pero está probado que millones de mujeres inspiradoras y disruptivas han tenido impacto en todos los ámbitos de la sociedad, por lo que me enorgullece que en Remax Chacras seamos tantas.

-¿Cómo ves el mercado inmobiliario, teniendo en cuenta las críticas que recibe la ley de alquileres, que aún no se modificó?

-El tema de alquileres en el mercado inmobiliario es complejo; ha llevado a extensas reuniones entre legisladores nacionales y representantes de cámaras para poder confeccionar un proyecto que solucione los desacoples generados por la Ley 27.551.

Se espera llegar a una solución justa, tanto para los propietarios como para los inquilinos.

-¿Cómo creés que debe prepararse la mujer para ser más competitiva en el campo de los negocios?

-En un mundo globalizado, el papel de la mujer es clave para que las organizaciones alcancen el éxito o mantengan su posición. El 20% de las empresas con mejores resultados financieros tienen una proporción mayoritaria de mujeres en puestos de liderazgo, lo cual nos obliga cada vez más a formarnos y especializarnos.

-¿Habrá un reconocimiento a las mujeres que trabajan en Remax hoy?

-Por supuesto, es un buen momento para hacer una pausa y mimar a las grandiosas “mujeres”, que día a día hacen que la familia Remax Chacras acompañe a otras familias a lograr su sueño de mudarse.