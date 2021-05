Feel Move: monopatines eléctricos, una nueva forma de moverte

Todo se reduce a la micromovilidad. La posibilidad de un transporte que se carga igual que una notebook y que es amigable con el medio ambiente, ya que no genera contaminación sonora o ambiental. La opción de llegar a un destino sin usar un medio de transporte de pasajeros o el auto. El ahorro económico en nafta. Micromovilidad. Un concepto que llegó para quedarse y que comenzó su historia en el 2010, cuando en las grandes ciudades del mundo empezaron a probar medios de transportes diferentes. De todo esto y mucho más se trata Feel Move (Sentite Libre). Una empresa creada por tres emprendedores con un fuerte concepto social.

Fue en noviembre del 2019 cuando tres mendocinos, Eduardo, Rodolfo y Enrique, conocieron la movilidad eléctrica y decidieron cambiar su manera de moverse. Una idea que los llevó a creer que la provincia podía ser parte de esta tendencia global. Inspirados por este sueño, nació Feel Move. Una empresa que ya vende sus monopatines, motos y bicicletas eléctricas de las mejores marcas que se ofrecen en el mercado en la provincia (en Ciudad y San Rafael), pero también en La Pampa y en la Costa Argentina.

Eduardo relató así su experiencia: “Al principio, todos miraban con desconfianza, pensaban que era juguete para el barrio. Hoy se ve como un medio de transporte serio, ágil y económico”.

En Mendoza

Ya en el 2020 el showroom abrió sus puertas en la Galería San Marcos local 2A, ubicada en calle 9 de Julio y Peatonal Sarmiento de la Ciudad de Mendoza. “Es un espacio donde vas a encontrar variedad de equipos, ideales para tu necesidad de transporte, donde te damos seguridad ya que tenemos servicio técnico, repuestos para tu monopatín y la correspondiente garantía”, explicó Rodolfo.

Las opciones son muchas y contemplan una amplia gama de monopatines eléctricos urbanos que se adaptan a los gustos y a las necesidades de cada usuario. Modelos con suspensión, con doble suspensión, con motor single y dual forman parte de esta multimarca. Se complementan con las motos eléctricas, las bicicletas y los accesorios.

Feel Move cuenta además con el primer Servicio Técnico especializado en Movilidad Eléctrica (STME) de Mendoza. Atendido por expertos en el área que solucionan todas las inquietudes que se puedan presentar a lo largo de los años de uso de estos vehículos.

Regulado y económico

Muchas comunas de la provincia ya regularon el uso de los monopatines eléctricos (para los cuales no se exige carnet de conducir). La alternativa se impone ahora más que nunca en el contexto del Covid-19 y dada la situación económica actual por dos razones de peso: este transporte es cómodo y flexible, se puede plegar y llevar a cualquier lado, lo que permite desplazamientos a los trabajos que no se encuentren tan retirados, a instituciones y demás sin tener que emplear el transporte de pasajeros. El segundo, y no por eso menos importante, es que una movilidad eléctrica de estas características consume 15 pesos de luz por cada 100 kilómetros.

El showroom funciona con un sistema personalizado. Se atiende por turnos para respetar los protocolos sanitarios vigentes, lo que te da la posibilidad de subirte a cualquiera de los productos del local comercial y así probarlos libremente. Además, en Feel Move podés encontrar tu vehículo eléctrico con amplios planes de financiación: bancaria solo con DNI, cuotas sin interés con Ahora 12 y ventajosas promociones con pagos al contado.