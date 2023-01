Estberg, la tienda con todos los productos que necesitas para tu hogar, ahora suma marcas y productos

Tienda Estberg es la mejor opción para conseguir eso que te falta para tu hogar o empresa, ya que cuenta con una distribución minorista y mayorista de aires acondicionados, electrodomésticos, línea blanca hogar, Smart TV, equipos de audio, pequeños electrodomésticos, celulares, computación, y mucho más.

Brindan un servicio de asesoramiento especializado, comercialización mayorista y distribución para empresas.

Tienda esteberg

Con Tienda Estberg encontrarás la tranquilidad de saber que tu producto llegará en tiempo y forma y vas a poder disfrutarlo cuanto antes.

Trabajan con las mejores marcas entre ellas Fam, Ultracomb, Yelmo y Crown Mustang. Ofrecen servicio de entrega a todo el país gratis con Correo OCA y aceptan medios de pagos procesados por Getnet By Santander, OpenPay By BBVA y Payway By Prisma Medios de Pago SA.

Reciben transferencias bancarias y todas las tarjetas de débito y crédito.

A su vez, cuentan con programas y beneficios:

Programa Ahora 12, Comercio Adherido a Beneficios ANSES, Beneficios Los Andes PASS, Beneficios Programa OSEP.

Redacción: Agustin Laiseca