Estas son las tendencias de maquillaje que vas a usar durante toda la primavera

El maquillaje es utilizado por muchas mujeres en distintas situaciones a lo largo de su día y de su vida, con el principal objetivo de sentirse y verse mejor, por eso resulta tan importante en el día a día. Como nos cuenta Fernanda Laredo, asesora de imagen y maquilladora profesional de Maldita, hay tendencias generales que nos guían y marcan el camino. Existen tantos maquillajes como personas, y esto varía según las necesidades y gustos de quien lo lleva.

Pero, ¿qué efectos positivos tiene el maquillaje en nuestras emociones?. Fernanda nos explica que “una buena técnica de maquillaje siempre va a destacar lo mejor de nuestras facciones, es por esto que es una excelente herramienta que nos conecta con lo positivo, con sensaciones buenas hacia nosotros mismos generando una actividad neuronal que nos activa. De aquí la explicación que cuando nos sentimos a gusto con el maquillaje rara vez tenemos ganas de ir directo a dormir, sino que por lo contrario, tenemos la excusa perfecta para salir”.

Las tendencias

Ahora que llegan los días más cálidos, a la vez que la nueva normalidad nos permite retomar algunas actividades sociales, volvemos a hacer énfasis en el maquillaje. Después de optar por looks más naturales y hasta sin make up alguno durante la cuarentena, esta primavera se imponen looks divertidos y coloridos.

Vuelven los ojos protagonistas (un poco orientados por el uso obligatorio de mascarillas que limitan lo visual en nuestro rostro), con diseños gráficos en colores. Retornan las pieles mate, aunque los tonos satinados en la piel no pierden terreno y se mantienen.

Se vuelve fundamental un correcto cuidado de la piel, especialmente al estar con mascarilla gran parte del día. Los rubores se colocan más arriba y se difuminan hacia los pómulos, pero esta técnica debemos usarla con cuidado y adaptarla a nuestro rostro.

Propuesta de las pasarelas internacionales sobre la tendencia que se viene en colores para make up.

El maquillaje nos da la posibilidad de reinventarnos. Podemos tomar nuestro maquillaje habitual y sumarle las tendencias que más se adapten a nuestro estilo; y por eso es importante tener en cuenta los efectos que causa en las personas el llevar o no make up, y la diferencia entre un maquillaje excelente y uno que no nos convence tanto.

Por este motivo, en Maldita Peluquería Fernanda tiene disponible una buena clase de automaquillaje que se adapta a los diferentes estilos y ocasiones de uso. ¡Usá el maquillaje a tu favor!.

Maldita Peluquería: “Nuestro único propósito es que puedas lucir la belleza natural”.

San Martín Sur s/n frente a playa sur de Palmares

Turnos wa.me/5492617003606