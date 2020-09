Eliminalo.cl se dedica a borrar datos en Internet y a proteger la identidad personal y empresarial

Una de ellas es eliminalo.cl, una compañía fundada por Miguel Ruiz, un reconocido informático que cuenta con una amplia trayectoria. Este año, eliminalo.cl ya ha ayudado a 1.200 afectados que han necesitado eliminar contenido de Google, resolver difamaciones y defender reputaciones personales y corporativas.

A través del “derecho al olvido”, una ley europea que gestiona a través de abogados especialistas en el tema, esta compañía garantiza la eliminación de todo tipo de contenido perjudicial tanto para personas como para empresas. Este fue el caso de la conductora y productora Natalia Denegri, el cual el mes pasado sentó un precedente jurídico porque, por primera vez en la Argentina, se aplicó el derecho al olvido en una demanda contra Google.

Así, eliminalo.cl garantiza que toda aquella información que se encuentra en Internet y que se desea eliminar, no se muestre más. De esta forma, eliminalo.cl ayuda a marcas y profesionales, entre otros, a limpiar su imagen y mejorar así su reputación, así como también a evitar la falsificación o robo de identidad.

Eliminalo.cl, la empresa que elimina tu pasado para ayudarte en tu futuro

Hoy en día recurrimos a Internet para tomar todo tipo de decisiones. Por ello, se torna cada día más necesario cuidar el tipo de información que circula en la red sobre uno mismo o sobre nuestra organización; aún más cuando se trata de un negocio que se promociona u ofrece sus servicios por Internet. Elimínalo se encarga de hacer eso que en algún momento se creía imposible: la eliminación de datos de Internet.

Eliminalo.cl es una empresa especializada en el servicio de borrado de información disponible en la web para todas aquellas empresas y personas que desean resguardar y mantener su prestigio. Para ello, cuenta con un equipo de expertos no solo en materia de protección de datos y privacidad, con más de 15 años de experiencia; sino también en cuestiones tecnológicas. El objetivo de eliminalo.cl es asegurar que la privacidad y reputación de cada cliente estén 100 % protegidas.

Así, la empresa se encarga de borrar comentarios, fotos o videos en redes sociales e información publicada en medios de comunicación y boletines oficiales. A través de su servicio de Alerta Temprana, eliminalo.cl analiza y detecta las menciones que se hacen de cada cliente para actuar inmediatamente. Además de informar a tiempo, este servicio permite estudiar la relevancia de la información publicada en detalle y permitir así la prevención de posibles perjuicios a los clientes.

Servicios para empresas y particulares

Un gran porcentaje de personas confía totalmente en la información que empresas y usuarios difunden en Internet. Esto puede comprometer la reputación de profesionales y empresas. Aquí radica la importancia de contar con un servicio de borrado de datos de la web. Eliminalo.cl ofrece servicios especiales tanto a personas como empresas.

Su alcance es global y también acepta casos de figuras públicas. Entre ellos, se encuentran el borrado de información personal de páginas web, como fotos, datos personales y comentarios. También, elimina publicaciones difamatorias, discriminatorias o que atentan contra la reputación de una persona u organización. Además, eliminalo.cl genera reportes semanales para mantener siempre informados a sus clientes.

El derecho al olvido, el instrumento legal que garantiza la eliminación de contenido web

Cuando se busca eliminar un contenido que afecta a una persona o empresa en Internet, el primer paso formal es solicitárselo a la entidad específica que mantiene pública la información. Si ésta se niega a retirarla, el segundo paso consiste en contactar al navegador correspondiente a través de un formulario que todos ellos están obligados a ofrecer y revisar. Por último, si el navegador no acepta la solicitud, la mejor opción es recurrir a una agencia de borrado de datos de la red como eliminalo.cl.

El derecho al olvido es el derecho a la desindexación de enlaces de un buscador cuando se demuestra que los datos indexados lesionan el honor, la reputación o la privacidad de una persona en aquellos casos que no revistan interés público. Este se aplicó por primera vez en 2014, en Europa, cuando el abogado y calígrafo Martín Costeja exigió a Google que borrara la indexación que vinculaba a su nombre con una deuda saldada.

En nuestro país, sin ir más lejos, Natalia Denegri también solicitó la eliminación de los hipervínculos que la perjudicaban y así le ganó a Google, quien tendrá que eliminar todas las referencias al pasado mediático que la afectan. Según el fallo, los contenidos presentes en el buscador no poseían carácter informativo, sino que implicaban cuestiones de morbosidad. Los jueces, asimismo, sostuvieron que la productora fue víctima de una maniobra delictiva por la que le implantaron pruebas falsas y la privaron de su libertad de manera ilícita.

Este derecho, en particular, permite evitar las búsquedas, es decir que no afecta el contenido publicado, sino que exige que se borren los resultados de una búsqueda, que puedan constituirse como un pasado superado. Por lo tanto, esto no determina la desaparición total de los datos: puede que estos permanezcan en los servidores, pero no podrán ser encontrados por medio de la búsqueda en la web.