El Social Media Day en Buenos Aires presentó su cronograma de charlas y speakers

La 12va edición del Social Media Day Argentina propondrá un nuevo encuentro presencial con transmisión online a todo el país para debatir acerca de las transformaciones en la comunicación digital, uso de redes sociales, las nuevas estrategias de contenidos, publicidad, marketing, audiencias, Influencers, esports y en esta oportunidad anticipará las tendencias que vienen con el Metaverso , Web3 y NFT.

El Social Media Day Buenos Aires contará con la participación de especialistas de marketing digital y negocios como así también de representantes de Meta, Comscore, Google, Naranja X, Avon, IMS y Digitalproserver, entre otros. Durante el evento se presentarán casos de éxito locales, habrá un panel de medios integrado por referentes de la industria, y profesionales destacados del ecosistema digital brindarán las últimas novedades en herramientas digitales.

Las entradas para la 12° Edición del Social Media Day se pueden conseguir a través de: https://smday.com.ar/buenosaires

Speakers

Algunos de los oradores que participarán del encuentro son: Martín Enriquez, South Cone Agency Partners en Meta; María Sol Beldi, CEO Latam DigitalProserver; Maurice Jalfon, Head de Social Media en Infobae; Mariela Mociulsky, Fundadora y CEO de Trendsity y Presidenta de SAIMO; Eric Caamaño, Head of E-commerce & Digital en Avon; Ignacio Dufour, Sales Manager Cono Sur en Comscore; Gustavo Buchbinder, Presidente de IAB Argentina; Julieta López, Head de Brand en Naranja X; María Natalia Ruiz Roque, Content Team Leader en Naranja X; Tomás Balmaceda, Doctor en Filosofía; Marina Saroka, Fundadora de LAMBO y The Web3 Agency; Hernán Sampó, Digital Content, Digital Content, Marketing y Product Director en Paramount Sola; Elea Arias Larroudé, New Digital Projects Manager Paramount Sola; Javier Rodríguez Petersen, Jefe de Redacción de El Cronista; Martín Alfageme, Head de Brand Studio en Clarín; María José Bonacifa, Editora General de Perfil.com; Hernán Cappiello, Director de la carrera de Periodismo de la Universidad Católica Argentina; Daniel Díaz Mateo, Agency Development Manager de Google Customer Solutions para Latinoamérica; Pilar Casucci, Account manager para Google Customer Solutions para Latinoamérica; Nicolás Ferreiro, Country Lead Argentina en IMS, y Clarisa Herrera Lafaille, periodista especializada en tecnología, innovación y nuevas tendencias, entre otros.

Temas

La jornada comenzará a las 13.30 con el proceso de acreditación y las palabras de bienvenida a cargo de Adriana Bustamante y Diego Piscitelli, Directores de Digital Interactivo.

La jornada comenzará con Ignacio Dufour de comScore, quien presentará: “Social Insights & Estrategias sociales” y continuará con las charlas de Martín Enriquez de Meta hablará sobre Discovery Commerce y Metaverso; Julieta López y María Natalia Ruiz Roque de Naranja X, disertarán sobre “El poder de las marcas con propósito en 2022″; Eric Caamaño de Avon presentará “Del ring-ring al click-click. La transformación digital de Avon”; Tomás Balmaceda (@capitanintriga) hablará sobre “Más allá de los Millennials y Centennials: redes sociales invisibles y plateadas, Nicolás Ferreiro de IMS ofrecerá la charla: “Conectando anunciantes con el ecosistema digital”, y luego Marina Saroka, Directora de Lambo Agency, disertará sobre: “Los NFT llegaron para quedarse”.

En el segundo bloque del encuentro, Mariela Mociulsky y Gustavo Buchbinder presentarán “Qué y por qué medimos lo que medimos. La omnicanalidad y cómo entender la complejidad del mundo de hoy”, con la moderación de la periodista Clarisa Herrera; luego seguirá la charla de María Sol Beldi, de DigitalProServer sobre “el proceso de transformación digital de los medios hasta los Fast Channel; Hernán Sampó y Elea Arias Larroudé de Paramount, brindarán la charla: “Streaming Room, la usina de contenidos para Esports, Gaming y Entretenimiento”, y también disertarán Pilar Casucci y Daniel Díaz Mateo de Google Argentina.

El cierre del evento será con el panel de tendencias digitales en medios en la que participarán editores y directores de los principales medios del país.

Presencial, una vez más

Adriana Bustamante, Directora de Social Media Day, expresó: “Estamos felices de volver a los encuentros presenciales, sin dejar de lado la versión online, creo que volver a encontrarnos es una linda oportunidad para hacer networking. En el evento vamos a contar un poco la estrategia de algunas marcas, tendencias digitales a tener en cuenta, la importancia de la data para conocer a las audiencias. El cambio acelerado en la industria digital nos impulsa a pensar, planear y realizar cada evento con nuevas temáticas, y celebramos la buena recepción que tenemos desde hace años”.

Por su parte, Ignacio Dufour, Sales Manager Cono Sur en comScore, señaló: “El futuro de la medición de audiencias tiene que contemplar un acercamiento holístico. Hoy nos encontramos frente a un panorama social con saturación de contenido y variedad de competencia; por eso necesitamos entender al usuario, conocer sus intereses, desde los cuales nos permitirían llegar a ellos de una manera orgánica. Las decisiones más acertadas mirando el futuro van a tener un eje ´Data Driven´”.

Nicolás Ferreiro, Country Lead Argentina en IMS, empresa perteneciente al unicornio Aleph, manifestó: “Con presencia en más de 90 mercados en cuatro continentes y la representación de más de 30 plataformas líderes como Twitter, Linkedin, Snapchat, TikTok, Spotify, SuperLeague y Twitch, Aleph funciona como un eslabón crucial en el ecosistema digital para mercados emergentes: somos un facilitador clave para impulsar a la industria local con soluciones que permiten a las marcas conectar con las personas. Para nosotros es un gran honor poder compartir con los participantes del Social Media Day las campañas que generaron impacto y todo lo que nuestras plataformas digitales ofrecen para potenciar al mercado nacional”

Mariela Mociulsky y Gustavo Buchbinder adelantaron los ejes centrales de la charla que brindarán en esta edición del Social Media Day Buenos Aires: “Vamos a hablar de nuevas tendencias, del comportamiento y consumo a partir de la revolución digital, qué medimos y por qué medimos lo que medimos. La omnicanalidad y cómo entender la complejidad del mundo de hoy”.

Entradas disponibles en https://smday.com.ar/buenosaires Para aliados y partners como el IAB, Interact y CACE hay un 30% OFF en las entradas, y becas con un 50 % de descuento para estudiantes universitarios, que deberán enviar su certificado de alumno o número de legajo.

Apoyan esta nueva edición del Social Media Day Argentina: IMS by Aleph, Comscore, Río Uruguay Seguros, Naranja X, UCA, Telecom, Avon, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Usina del Arte, DigitalProServer, AVON, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de Neuquén, Digital, IAB, Interact, CACE, Mazalán, Grupo EON, Infobae, Cronista, Clarín, Paramount, Telefé, La Voz, Los Andes, El Doce TV, La Capital, BAE Negocios, Gamba, Notify, Todo Jujuy, Canal 4 Jujuy, Crónica, Doppler, Wizard, Realidad 360, Ary Kaplan, Bildenlex Abogados, el 4, Interactúa, Sí! Show Interactivo y Andrés Michkin.

El encuentro es organizado por Digital Interactivo y Nova Coworking, a cargo de Diego Piscitelli y Adriana Bustamante.