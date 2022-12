El gasoducto Papagayos-Malargüe tendrá su audiencia pública antes de fin de año

Considerado una obra histórica para el pueblo malargüino, la Secretaría de Ambiente de Mendoza convocó a una audiencia pública donde se debatirá el impacto ambiental que la obra tendrá en el departamento. Será este jueves 29 de diciembre a las 10 de la mañana, por zoom.

Esta nueva infraestructura permitirá llevar gas natural al departamento más frío de la provincia y podrán ser parte de la discusión todas aquellas personas o entidades que tengan “un interés razonable, individual o de incidencia colectiva relacionado con el Proyecto”.

Gasoducto Papagayos-Malargüe tendrá su audiencia pública antes de fin de año. Foto: Municipalidad de Malargüe

La idea es abastecer con gas natural a la Ciudad de Malargüe desde el gasoducto La Mora-Papagayos, operado por Gas Andes. El recorrido proyectado corre en paralelo a la actual traza del Oleoducto Puesto Hernández – Luján de Cuyo, operado por YPF y la propuesta permitirá el suministro de un caudal inmediato de 13.000 m³/h, a distribuir entre clientes prioritarios, industrias y estaciones de carga de GNC.

Desde la Municipalidad de Malargüe, el intendente Juan Manuel Ojeda consideró que “sin dudas, es una obra que va a cambiar el departamento” y agradeció a las autoridades de Nación, Provincia y Municipio que fueron parte de los estudios y las autorizaciones pertinentes para poder llegar a esta instancia: “Uno de los factores que se tuvo en cuenta para avanzar con el proyecto, es que al utilizar la traza de un oleoducto y su picada de servicio, se reducen en forma considerable los impactos ambientales negativos, tanto en su etapa de construcción como en la de operación y mantenimiento”.

Malargüe, uno de los lugares del país donde el invierno registra las temperaturas más bajas, se abastece actualmente de gas licuado de petróleo (GLP) o propano comercial transportado en camiones desde distintos puntos como Luján de Cuyo (Mendoza), San Lorenzo (Santa Fe), Bahía Blanca (Buenos Aires) y El Portón (Neuquén) y no por gasoducto como sucede en el resto de la provincia. Desde la planta de almacenamiento que ECOGAS posee desde hace 12 años, hoy se distribuye gas a unos 6.500 usuarios en el departamento aproximadamente y la distribución se complica en épocas invernales cuando el consumo aumenta notoriamente.

“Parece un contrasentido, una paradoja, pero no lo es; en Malargüe, tierra donde se produce gas, no tiene una infraestructura acorde a todo lo que produce. Durante muchas gestiones prefirieron no enterrar caños porque eran obras que no lucían según sus palabras. Para mí, significa todo lo contrario: es allí donde está la mejor calidad de vida para los vecinos: agua, gas, cloacas y la oportunidad de generar empleo y desarrollo. Por esa razón, con fondos municipales invertimos en obras de gas para distintos barrios (ProCrear, Colonia Pehuenche, Virgen del Carmen y Virgen de los Vientos)”, indicó Ojeda.

El Intendente malargüino sostuvo que a partir de su gestión quedará un departamento “consolidado” en materia de infraestructura social básica y productiva “Si sumamos la inversión de la mayor obra de saneamiento del oeste argentino (cloacas), el nuevo Plan de Desarrollo Rural, la conectividad, lo que ocurre en Vaca Muerta (parte malargüina); los emprendimientos mineros posibles y la aprobación de este proyecto; sin dudas, hablamos de un antes y después en el departamento y en la provincia también” señaló Juan Manuel Ojeda.