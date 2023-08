Kinto One: una nueva forma de moverte en Mendoza

Esta plataforma integral no sólo simplifica la forma en que las personas y las empresas acceden a vehículos, sino que también redefine la experiencia de movilidad. Kinto One ofrece dos enfoques principales: Kinto One Fleet y Kinto One Personal, cada uno diseñado para satisfacer diferentes demandas y requisitos de movilidad.

Kinto One Fleet: impulsando la eficiencia de la gestión de flotas para empresas

Kinto One Fleet emerge como una solución líder en la gestión de flota vehicular para empresas, consolidando el compromiso de Toyota Yacopini con su lema distintivo: “Todo lo que te mueve”. Dirigido a compañías que requieren una flota de vehículos para llevar a cabo sus operaciones, este servicio ofrece una forma eficiente y conveniente de gestionar sus necesidades de movilidad.

Al adoptar Kinto One Fleet, las empresas pueden dejar atrás la preocupación por la adquisición, mantenimiento y disposición de vehículos, permitiéndoles concentrarse en su núcleo empresarial.

Una entrega casi inmediata: tu flota a tu disposición

Si pensabas que las soluciones de movilidad eran lentas y engorrosas, Kinto One Fleet te sorprenderá. La entrega de las unidades es casi inmediata, lo que significa que en un abrir y cerrar de ojos tendrás los vehículos listos para emprender la marcha. Esta agilidad marca una diferencia clave en un mundo donde el tiempo es oro y la eficiencia es la clave para destacar.

Una de las diferencias fundamentales entre Kinto One Fleet y Kinto One Personal radica en el enfoque. Mientras que Kinto One Fleet se orienta hacia la eficiencia operativa y la gestión de flotas empresariales, Kinto One Personal está destinado a satisfacer las necesidades de movilidad individual.

Kinto One Personal: personalización y flexibilidad para el usuario individual

Kinto One Personal ofrece un enfoque más personalizado para las personas que buscan una movilidad sin complicaciones. Este servicio es perfecto para aquellos que desean flexibilidad y comodidad en su día a día, sin la responsabilidad de ser propietarios de un vehículo.

La opción Kinto One Personal proporciona una experiencia de conducción sin preocupaciones al incluir servicios como mantenimiento, seguros y asistencia en carretera, todo en un único paquete. Esto permite a los usuarios disfrutar de la libertad de moverse sin las preocupaciones típicas asociadas con la propiedad de un automóvil.

Beneficios del alquiler de vehículos frente a la compra

La adopción de Kinto One resalta una tendencia en crecimiento: la preferencia por el alquiler de autos para empresas en lugar de la compra. Este enfoque no sólo elimina la inversión inicial y los costos continuos de mantenimiento, sino que también libera capital que las empresas pueden destinar a sus actividades principales. La gestión de flotas para empresas a través de Kinto One Fleet permite una administración más eficiente de recursos y una mayor agilidad para adaptarse a las cambiantes necesidades del negocio.

En resumen, Kinto One de Toyota Yacopini brinda dos propuestas de movilidad únicas: Kinto One Fleet para empresas que buscan optimizar la gestión de flotas y Kinto One Personal para individuos que valoran la comodidad y la flexibilidad. Además, esta solución refleja el crecimiento de la tendencia de alquiler de vehículos sobre la compra, impulsando la eficiencia financiera y operativa.

En una era donde la movilidad se redefine constantemente, Kinto One es una opción que no sólo cumple con las necesidades actuales, sino que también promete adaptarse a las demandas futuras. Con la promesa de “Todo lo que te mueve”, Toyota Yacopini demuestra una vez más su compromiso continuo con la innovación y la satisfacción del cliente.

Más información al +5492612772565.