Cómo ver los mejores espectáculos en septiembre y octubre, con entradas 2x1 de Los Andes Pass

La propuesta es muy variada, y para todos los gustos. Chequeá la cartelera completa:

Viernes 22 de septiembre, 20.30h - Orquesta Sinfónica UNCUYO Haydn y Ravel, en Nave UNCuyo

Con su particular estilo comunicativo y la calidad musical indiscutible de sus conciertos, Rodolfo Saglimbeni, el director venzolano que supo enamorar al público mendocino al frente de la dirección artística de la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo desde 2015 a 2021, vuelve a la provincia para subirse nuevamente al podio del organismo.

Viernes 29 de septiembre, 21.30h. - Sólo llamé para decirte que te amo, en Teatro Independencia

Patricia vive con sus hijos, su madre, su hermana y la novia de uno de los hijos. Ella lleva la casa adelante. Hoy recibirá un llamado que cambiará su vida y la enfrentará a su familia para siempre.

Dirección: Guillermo Troncoso. Elenco: Olga Graciela Lopresti, Marina Ailén Villalba, Carlos Eugenio Romero, Juan Ignacio Di Césare, Gabriela Musso, Nicolás Vega, Érica Gómez.

Sábado 30 se septiembre, 21h. - Sábado de muñeco, de Rodrigo Casavalle, en Teatro Selectro

Parodiando a los animadores de los ‘90, Rodrigo Casavalle interpreta a Gerardo Muñeco, un hacedor de la cultura popular, a veces empresario, a veces productor y frecuentemente prófugo de la justicia, que descubre talentos y los presenta en su noche de jueves (que no siempre son jueves).

En esta ocasión, su gran hallazgo será Fran Páez Grillo, quien intentará llevar a cabo su recital, pero su noche de “fama” será recurrentemente interrumpida por músicos invitados a los que Gerardo les debe favores: FlamenCarlo, un reconocido cantor andaluz con problemas lumbares; Adrián Lacio, músico que experimenta y fusiona los géneros de heavy metal y comedia musical, y Clarito, un joven de sensibilidad extrema que, luego de un retiro espiritual, compone música indie.

Jueves 12 de octubre, 21h. - “Tibio”, de Mike Chouhy, en Teatro Mendoza

Mike Chouhy regresa al escenario con su nuevo show de stand up. Harto de la grieta social necesitamos a alguien que se la juegue y diga lo que nadie quiere decir. Bueno, este no es el show. En “Tibio” Mike no se la juega por nada y sólo quiere hacerte reír. La única grieta que se debate es si los pochoclos son dulces o salados.

Domingo 15 de octubre, 21h. - Boleros Sinfónicos, en Teatro Plaza

El Teatro Mendoza se viste de pasión para recibir Boleros Sinfónico en Concierto, una velada donde los recuerdos, el amor y la magia de la música se entrelazan. Este espectáculo regala un viaje por los grandes del bolero, a través de los éxitos de artistas como Gloria Stefan, Armando Manzanero, Omara Portuondo, Luis Miguel, y muchos otros. Un repertorio que es un tributo a los más grandes boleros de todos los tiempos.

La magia de los boleros, en la voz de Lorena Miranda, acompañada por la sonoridad única de las grandes orquestas que han marcado momentos icónicos en la historia de la música. Bajo la dirección del maestro Juan Pablo Moltisanti, esta experiencia musical cobra vida.

Jueves 26 de octubre, 21h. - Darío Orsi presenta Desastre, en Teatro Selectro

¡Prepárate para reír a carcajadas! El comediante y actor Darío Orsi presenta su nuevo show de stand up Desastre. Con un enfoque humorístico, toca temas como el amor, el sexo, el paso de los años y la vida de las personas rata.

Darío ha recorrido todas las ciudades de Argentina y se ha presentado en Paraguay, Chile, Uruguay, Países Bajos y España. Sus divertidas improvisaciones en Instagram y TikTok han acumulado millones de visualizaciones.

