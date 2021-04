Chanti, el historietista preferido de los chicos

Santiago González Riga, más conocido por todos como “Chanti”, nació en Mendoza en 1970 y es uno de los creadores más prolíficos que posee la historieta infantil argentina.

Este “contador de historias dibujadas”, como él mismo se define, publica profesionalmente desde hace más de 25 años, y entre las numerosas historietas que ha creado se destacan Facu y Café con Leche (“La Valijita” de Billiken), y Mayor y menor, verdadero suceso en el Interior del país que llega a través de la revista Rumbos y es publicado también en España. Mayor y menor ganó el premio Santa Clara de Asís (2006) y el premio Banda Dibujada a Mejor Historieta Infantil (2015).

-¿Cómo transitaste el encierro del año pasado, afectó tu creatividad o la potenció?

-La verdad que bastante bien dentro de todo, porque suelo trabajar en mi casa y para mí es algo bastante normal. Por supuesto que como toda persona echaba de menos el poder salir, algo que me ayuda a despejarme. Pero por suerte mi trabajo es muy para adentro, y no fue tan terrible en ese sentido.

-La realidad sanitaria que vivimos se ve reflejada en tu tira Mayor y menor, ¿tus ideas las inspiran lo que te dicen los chicos acerca de la pandemia?

-Algunas cositas sí, pero es más lo que yo imagino que deben estar sintiendo los chicos con respecto a la pandemia. Yo no tengo hijos ni convivo con niños, y como estuvimos encerrados, en realidad fue más cuestión de imaginarme situaciones, hasta que pude reunirme con mis sobrinos y me tiraron algunas ideas. Pero en general, mi trabajo fue más que nada ponerme en el lugar de los chicos.

-¿Cómo se han reconfigurado las muestras presenciales en este contexto?

-Eso sí es algo que cambió mucho en mi trabajo, ya no hago viajes ni presentaciones como antes. Todo lo hago a través de la web, lo cual me resulta más raro, hago vivos y también brindo charlas para colegios a través de Zoom y otras aplicaciones. Es muy distinto al encuentro cara a cara con el público, los lectores... Sin embargo, es una herramienta que tenemos en estos momentos donde no hay otras posibilidades.

-¿En qué proyectos estás trabajando en la actualidad?

-Acaba de salir el número 17 de “Mayor y menor” y sigo trabajando en “La saga de los distintos”; muy pronto saldrá el número 2. También está a punto de salir el tercer libro de “Pico Pichón”.

Por otro lado, estamos trabajando en un libro con una escritora, Cecilia Blanco. Lo novedoso es que lo hacemos a la inversa de lo tradicional, que es que el ilustrador dibuja los cuentos de un escritor. En esta ocasión, a partir de mis ilustraciones Cecilia escribe cuentos breves. Y también estoy trabajando en un libro de humor especial para quienes nos gusta ir a la montaña.

-¿Qué nos podés comentar acerca de tus libros en venta en Tienda Los Andes? ¿Cuál es tu preferido?

-Son libros difíciles de conseguir y por eso es muy bueno que la Tienda online de Los Andes los esté vendiendo. Son muy divertidos y con más fantasía que mi otros libros. La mayoría apela a un humor más absurdo, donde pasan cosas “más raras”.

“La historietería”, por ejemplo, es una tienda donde un heladero/historietero arma las viñetas a pedido según los “gustos” que eligen los chicos (terror, cursi, asqueroso, etc.). “Cachito y Chorlito” trata sobre un niño que vive en el monte con su burro, y todos los animales hablan, tiene un humor un poco más acido.

“Historias delirantes” diría que es mi preferido, aunque me cuesta elegir. Tiene un humor muy absurdo y se basa en una maestra, la señorita Lirantes, que da clases “de-lirantes”, enseña cosas muy locas a los chicos y en ese aula puede pasar de todo; llover, inundarse, que los chicos vuelen… de todo!.

Por último, “Historietas surtidas” es una recopilación de distintas historietas sueltas, también maneja un registro de humor bastante absurdo, fantasioso y loco.

Conseguí los libros de Chanti en nuestra Tienda

La Historietería. Una tienda donde se pueden pedir historietas de todos los gustos, como si fuera una heladería. Hay varios “sabores” a pedido de los lectores: terror, cursi, asquerosa, vergonzosa, educativa... PVP $400

Cachito y Chorlito. Cachito es un chico con mucho ingenio y Chorlito un burro de muy buen genio. Viven en el monte con su Nona y también los acompañan una maestra, un policía, un cura y un par de cabras que están más locas que una cabra!. PVP $400

Historias delirantes y otros locos personajes. ¡Cuidado al abrir este libro!. Adentro encontrarás una maestra que te alucinará con sus clases delirantes. PVP $450

Historietas surtidas. Este libro es una antología de historietas de Chanti, seleccionadas por él mismo y que fueron publicadas en revistas, diarios y libros escolares. PVP $400

Comprar sus libros es muy simple: hacé click aquí , elegí tu forma de pago y un canillita de confianza te acercará el producto a tu casa. ¡El envío es gratis!. También lo podés encargar vía Whatsapp al 261 5188732.