Centro de Capacitación de La Tijera: una oportunidad para aprender costura y ganar dinero desde el hogar

La Casa de Textiles La Tijera se está expandiendo paso a paso en todo el territorio provincial a través de un ambicioso plan de franquicias. Así busca estar más cerca de su clientela. Y lo está haciendo con muy buenos resultados. Además, cuenta con el Centro de Capacitación para la Moda de Crisa Telas, para que los mendocinos aprendan el oficio de confeccionar prendas y tengan una salida laboral que sume un ingreso más al hogar, algo muy útil para los tiempos que corren.

Precisamente desde hace 26 años, en Avenida San Martín 1834, primer piso de Ciudad, en la zona de la Alameda, ofrece los siguientes cursos: corte y confección, alta costura, sastrería, blanco y hogar, lencería y hasta bordado en piedras.

Gentileza

Cabe destacar que por la pandemia solo se está trabajando bajo protocolo con corte y confección (moldería, cortado y armado de prendas). Para los otros cursos mencionados se retomarán las inscripciones cuando se vuelva a la normalidad.

A cargo del Centro de Capacitación para la Moda de Crisa Telas se encuentran las profesoras Yamila Videla, Celeste Mesa y Roxana Guiñazú. La administración y dirección está a cargo de Gabriela Antoniolli y Laura Donati.

En las capacitaciones pueden participar tanto mujeres como hombres a partir de los 14 años. En el caso de menores, deben contar con autorización por escrito de sus padres o tutor.

Gentileza

Capacitarse y ganar dinero

Uno de los grandes beneficios que trae asistir al Centro de Capacitación para la Moda de Crisa Telas, es la posibilidad de aprender un oficio en poco tiempo y generar ingresos.

La flexibilidad horaria para cursar es otra de las grandes ventajas que ofrece el Centro. Ya sea de mañana o de tarde y también los sábados, el alumno podrá aprender los secretos de la profesión junto a expertas en la materia que en forma inmediata resolverán sus dudas.

Prueba de todo esto es el testimonio y el agradecimiento que realizó Beatriz, una de sus alumnas: “Fui parte de uno de los grupos de aprendizaje de costura y sin saber nada, me encontré con unos profes con mucha paciencia, amor y sabiduría. A todos los que no se animan vayan, no se van a arrepentir, se los aseguro. Gracias a este curso hoy puedo obtener una rentabilidad para mi hogar. Mil gracias a todos los que llevan esta genialidad adelante”.

Gentileza

Duración de la capacitación y provisión de materiales

Las capacitaciones tienen una duración de aproximadamente un año y se cursa una vez por semana, en día y horario que elija el alumno/a. A raíz de la pandemia, se trabaja con grupos reducidos de personas.

Con respecto a la lista de materiales, esta se entrega al momento de la inscripción personalizada en el Centro de Capacitación.

Los materiales están a cargo de los alumnos y pueden ser adquiridos en las tiendas de La Tijera.

Cursado con estrictos protocolos

Se trabaja con grupos de hasta 10 alumnos/as por turno, de lunes a viernes de 10 a 13 o de 14 a 17. Sábados de 10 a 13.

Distanciamiento social a no menos de 1,5 metros.

Se toma la temperatura y se coloca alcohol en la entrada.

Uso de barbijo obligatorio durante la permanencia en los salones.

Cada persona debe traer sus elementos de higiene personal.

Todos los ambientes son desinfectados con amonio cuaternario y lavandina en cada turno a diario.

Las máquinas de coser son de uso individual y propiedad del Centro de Capacitación.

Importante: los interesados en los cursos deben comunicarse previamente vía Whatsapp al número 2615197210 y acordar con la secretaria días y horarios disponibles para entrevista personal.