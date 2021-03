Bicicleteada por el Día Mundial de la Eficiencia Energética

La iniciativa, que surgió en Austria durante la Primera Conferencia Internacional de la Eficiencia Energética, tiene el objetivo de sensibilizar a todas las personas sobre la necesidad de reducir el consumo energético mediante un uso razonable y sostenible de la energía.

¿Qué es la eficiencia energética?

Tener claro este concepto, es fundamental, para que las personas entiendan de qué se trata y su importancia. La eficiencia energética no tiene nada que ver con lo que mucha gente se imagina, es decir, dejar de seguir viviendo una vida llena de confort. Todo lo contrario, lo que se busca es mejorar la calidad de vida, pero sin perjudicar los recursos y la energía que es tan necesaria para el diario vivir.

En este sentido, lo importante es optimizar en la medida de lo posible la energía a través de otras fuentes mucho más sostenibles, como, por ejemplo, las energías renovables, introducir la práctica del reciclaje, consumir de manera consciente, usar fuentes de energía limpia, para contribuir a potenciar la eficiencia energética a nivel global.

¿Por qué una bicicleteada?

Atravesamos una crisis climática que está fundamentalmente basada en la emisión de C02. La bici resulta uno de los medios de transporte más eficientes en este sentido y nosotros la tomamos como herramienta para difundir que en conjunto podemos revertirla. Estas acciones nos involucran a todos y en ese sentido emprendedores, empresas, sector público, vecinos, medios de comunicación, familias, todos podemos subirnos a pedalear y multiplicar este mensaje.

El evento y el recorrido

El pasado viernes 5 de marzo, se concentraron más de 70 ciclistas profesionales y amateurs entre los que se encontraban vecinos, emprendedores, representantes del Pymes del polo industrial Rodríguez Peña, y del sector público desde la Municipalidad de Maipú. Concentraron allí, contemplando todas las medidas necesarias, y salieron desde la planta de producción de energía solar ENERGE (Rodríguez Peña 2115, Maipú) hacia el lago del Torreón, con la compañía de tránsito de la municipalidad de Maipú.

Al llegar a este espacio recientemente refuncionalizado, se dieron a conocer por el secretario de Infraestructura Eduardo Mezzabotta, las luminarias alimentadas por energía renovable. El siguiente punto fue el predio de WakePark El Roble, para un cierre que contó con lo mejor de la comida del lugar, el foodtruck de The Nook y sus propuestas de alimentación saludable. En esta última instancia se realizó el lanzamiento de la bicicleta eléctrica Xinca by Enerby y la presentación del DJ Set a cargo de la ex Bandana Virginia Da Cunha.

Datos de color post evento

Más 80 ciclistas

Sector público, Privado (Pymes y emprendedores), vecinos, familias, medios comunicación, todos unidos para multiplicar el mensaje ambiental.

25 km de recorrido entre ciclovías, parques y puntos de la ciudad de Maipú

Gran convocatoria y visibilidad de la problemática ambiental en el polo industrial Rodríguez Peña.

¿Quienes organizaron esta acción?

Energe. Empresa mendocina especialista en producción y comercialización de sistemas de energía solar, con planta de producción propia y más de 25 puntos en todo el país. Certificada como empresa B, con el propósito de crear valor ambiental a partir de estos sistemas diseñados y producidos desde Maipú para todo el mundo. www.energe.com.ar

Xinca. Fabrica y comercializa calzado sustentable, trabajando con los que menos oportunidades tienen: personas privadas de su libertad y talleres sociales. Lo hacen con un enfoque ambiental, dado que es producido con residuos. De esta forma, sustituyen un par de zapatillas de origen nuevo por uno de origen reciclado. www.xinca.com.ar

Enerby. Empresa que diseña y fabrica bicicletas eléctricas y estaciones de carga, buscando fomentar una movilidad sustentable y amigable con el medio ambiente. Su fábrica central se encuentra en Mendoza y está armando una red de más de 300 puntos de venta en toda Argentina. www.enerby.com.ar

Muni Maipú. Acompaña esta iniciativa para potenciar las políticas ambientales que se impulsan para el bienestar de la comunidad. Por otro lado, la Municipalidad se propone incentivar la concientización sobre el cuidado de la energía, así como también de su uso responsable. Tiene como propósito establecer lazos públicos/privados para realizar acciones concretas en torno a políticas sustentables. https://maipu.gob.ar/