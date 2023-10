“Becas a la Excelencia” 2023 de la Universidad Maza: enteráte como participar

Se encuentran abiertas las postulaciones a las “Becas a la Excelencia” 2023, un programa que busca estimular la continuidad de estudios de estudiantes de Nivel Medio que han mantenido un buen rendimiento académico y desean ingresar a la Universidad Maza.

Estas becas, ya tradicionalmente conocidas en el ámbito de la educación superior mendocina, están diseñadas para apoyar a jóvenes talentosos y comprometidos que desean avanzar en su camino educativo. La convocatoria se encuentra abierta hasta el 31 de octubre próximo.

Beca a la Excelencia “Juan Agustín Maza”

Para aquellos estudiantes que desean ingresar a cualquier carrera de la institución. Los requisitos para postularse incluyen estar matriculado en la institución e inscrito para el ciclo 2023, no tener materias previas en Nivel Medio, no superar los 21 años de edad y no poseer otros beneficios similares en la universidad.

.

El proceso de solicitud consta de tres pasos:

Completar el formulario de Google Forms disponible en este enlace

Descargar y completar el formulario de beca web, que debe ser firmado por la escuela secundaria y acompañado de un certificado de estudiante regular. El formulario de beca se puede descargar aquí

Enviar toda la documentación requerida, que incluye el formulario de beca completo, una copia del DNI y el certificado de estudiante regular, por correo electrónico a Bienestar Estudiantil a través de bienestarestudiantil@umaza.edu.ar con copia a dluciani@umaza.edu.ar en los plazos establecidos.

Los solicitantes deberán rendir un examen de cultura general y razonamiento lógico el miércoles 15 de noviembre a las 16 en todas las sedes de la universidad de forma presencial. La asignación de las becas se basará en los resultados de las evaluaciones y entrevistas personales.

Las “Becas a la Excelencia” se otorgan desde el primer año de estudio y tienen una duración de un ciclo lectivo, con la posibilidad de renovación hasta la conclusión de cada carrera, siempre y cuando se sigan cumpliendo ciertas condiciones.

Beca a la Excelencia “Elvira Calle”

En colaboración con Diario Los Andes, la casa de estudios también ofrece la Beca a la Excelencia “Elvira Calle” destinada solamente a alumnos que ingresen a la carrera de Técnico Universitario en Periodismo. Los requisitos, el proceso de solicitud, los plazos y las fechas son idénticos.

En todas las postulaciones la institución se reserva el derecho de verificar los datos proporcionados a través de visitador social.

¡A no dejar pasar esta oportunidad de acceder a una educación de calidad y seguir avanzando en el camino de la formación académica y profesional!

Para obtener más información ingresar a https://www.umaza.edu.ar/postulacion-por-primera-vez o escribir por correo electrónico a bienestarestudiantil@umaza.edu.ar.