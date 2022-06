ATE Mendoza y la palabra de Adriana Iranzo y Roberto Macho

Adriana Iranzo habló sobre las reuniones paritarias que se han ido sucediendo en las últimas semanas, y sobre la falta de sensibilidad del gobierno ante las ofertas de mejores sueldos.

-Adriana, ¿cómo se encuentran hoy en día las reuniones paritarias?

-No estamos en el mejor momento. Lamentablemente el Gobierno sale a negarle, a aquellos que hacemos el Estado, el derecho de percibir un salario que les permita comer, vestirse y pagar alquileres, entre otras necesidades importantes. La realidad es que trabajamos muchas horas cada día, dejamos a nuestros hijos y sueños para que un selecto y escueto grupo de la sociedad pueda vivir sin mayores preocupaciones.

Nuestra lucha será cada vez más fuerte. Los trabajadores somos los que movilizamos la real economía del país. Somos los que compramos en el mercadito de la esquina, los que ayundamos a que las pymes comerciales se sustentes.

Son los trabajadores los que pueden aportar, con mejores salarios, al recupero de la economía. No los grandes terratenientes o empresarios, que muchos de ellos sacan el dinero que ganan fuera del país.

Adriana Iranzo

-¿Cómo se encuentran hoy los trabajadores estatales mendocinos?

-La verdad es que los trabajadores estatales siempre cumplimos y damos lo mejor en cada tarea laboral que realizamos. ¿Por qué los funcionarios vienen a hacer negocios y a ejercer violencia sobre el pueblo? Ellos creen que los trabajadores perdieron su capacidad de lucha, sus ganas de progresar, para que exista justicia y equidad social.

Ha llegado el momento de estar todos juntos: porque no se cumplió con las paritarias; porque nos aumentaron migajas, mientras otra élite se hizo millonaria; porque sufrimos maltratos; y porque nuestras familias están pasando necesidades básicas. En las arcas gubernamentales dinero hay. Eso sí, inversión cero, no mejoró la salud ni la educación.

Continuando en este sentido, el principal dirigente de los trabajadores estatales mendocinos, Roberto Macho, volvió a reclamar a que el Gobierno deje de negociar con otros sindicatos sueldos que en muchos caso llegan a ser millonarios. “Hoy se han negociado aumentos salariales para una verdadera clase élite por más de $500 mil pesos. En noviembre habrá trabajadores dentro de ese sistema, que van a estar cobrando por encima del millón doscientos mil pesos. ¿Es justo? Para nada porque dejan de lado a la inmensa mayoría de trabajadores que están ganando por debajo de los $200.000″.

Macho junto a los dirigentes del gremio estatal aseguró que “El gobierno provincial, tiene un superávit de más de 25.000 millones de pesos en base a la recaudación del mes de abril, el cual solicitamos se vuelque a todos los trabajadores estatales, lo que da un monto de 40.000 pesos para todos los trabajadores que cobren menos de 200.000 pesos, 30.000 pesos para aquellos que cobren de 201.000 a 250.000 pesos y de 20.000 pesos para aquellos trabajadores que tengan un bruto de más de 251.000 pesos”.

-Roberto, explíquenos sobre la fuerte campaña de desprestigio que en las últimas semanas se ha lanzado contra el gremio y su persona

-Lo cierto es que el 11 de agosto se realizan elecciones en la CTA. Y como es costumbre, empiezan a aparecer denuncias con el solo y único fin de desprestigiar a la conducción y sobre todo, a mi persona: empezaron a aparecer presentaciones y denuncias que nunca se hicieron; sobre violencia de género, cuando la propia Justicia desmiente esas afirmaciones, asegurando que no hay nada de eso en ninguna fiscalía.

Lamentablemente estas acciones, que son de la vieja costumbre de la actividad sindical ante la proximidad de actos eleccionarios, haciendo denuncias e injurias cuando las diferencias no se pueden o no quieren resolverlas de otra manera, aparecen esta clase de denuncias. No comprenden que en una sociedad civilizada y democrática, estas diferencias se resuelven en las urnas. Para que luego, el que gane, convoque al resto a las asambleas que son el verdadero ámbito de discusión y acuerdos,

Lo peor de todo es que la política partidaria se involucre en esto y sean los que a través de todas estas falsas denuncias potencien, con el único fin de que no haya un dirigente fuerte con verdadera representatividad al frente de la lucha paritaria de los trabajadores.

Roberto Macho

-¿Cuál es el conflicto que existe con la Municipalidad de la Capital?

-La Municipalidad ha denunciado a trabajadores que han participado en medidas de acciones directas en reclamo en mejores ingresos. El intendente los ha denunciado y con mucho pesar debemos contar que hubo más de 69 trabajadores detenidos. Por el simple y legítimo hecho de pedir mejores ingresos, ya que perciben $10 mil pesos por sus tareas.

Los trabajadores están pasando una situación muy precaria. Muchos de ellos pasando hambre, frío. También hay aclarar que hay una monstruosa tercerización, ya que pertenecen a empresas privadas.

Más de 300 personas renunciaron de forma masiva al sindicato ATE, realizadas éstas en forma intespestiva por la Municipalidad. Incumpliendo lo que marca la Ley 23.551. ¿Por qué motivo?: para que los trabajadores no se sienten a la mesa paritaria y negocien así, su salario.

EL dirigente sindical señaló que por este motivo, por la lucha que ha llevado ATE en defensa de los trabajadores municipales, se ha multado al sindicato, realizando inhibiciones a cuentas bancarias, entre otras.

“Todas estas acciones contrarias hacia nuestro sindicato ya han sido solucionadas y arregladas. Pero las mismas no fueron comunicadas por la Municipalidad de Capital, lo que se ha traducido en que se vea resentido el normal desenvolvimiento de la actividad sindical. Sin otro propósito de hacernos doblegar ante nuestra lucha y representatividad del trabajador municipal”, finalizó Roberto Macho.