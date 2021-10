Ámbar Cócteles Móviles, los mejores tragos para tu evento

Ámbar fue creada en 2016, teniendo como bandera la frase “La misión del barman es alegrar, no embriagar”, tomada del decálogo del barman del gran Santiago “Pichín” Policastro de 1954.

Entre los servicios que brinda se incluyen el montaje de barras móviles, bartenders diplomados y uniformados, variada cristalería de vidrio y acrílico (vasos, copas y frascos), bebidas nacionales e importadas, frutas y hierbas de estación y jugos naturales recién exprimidos. También elegantes barras para petit eventos, bar gourmet, servicio de barra premium, barra teenager (sin alcohol) libre todo el evento y con sorpresas en el transcurso de la noche para los agasajados.

La empresa brinda continua capitación a su personal, talleres de decoración, vinos, servicio y atención al invitado.

Su titular, Mauricio Castillo, resalta que “Servimos cócteles clásicos y reversiones de autor. Nuestra especialidad son los tragos con vinos y almíbares saborizados”.

Con el respaldo y experiencia de más de 400 fiestas, también ha participado de degustaciones como Sunset Guarda 14 y Vía Blanca de las Reinas para Diario Los Andes, Inter Wine Expo, Celebrando al Malbec, Copas y Sabores, Vendimia Federal, Peatonal de Vino, Think in Wine, Expo Beer, Bienbebidos, Negroni Week, Top Wine, Bonarda en Vendimia, After Wine, Paseo Arístides, Fiesta de las Naciones, Semana del Malbec, Winter Cocktail y Wine Festival (Rosario), entre otras.

Si querés hacer la diferencia en tu evento, no dudes en consultar a Ámbar Cócteles Móviles. Conocé un poco más en Facebook o Instagram Ámbar Cócteles Móviles o al Whatsapp +263 4 675 017. Email: mauriciocastillo2001@yahoo.com.ar