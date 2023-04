¡Ahorro imperdible!: en mayo, aprovechá el 2x1 en espectáculos con tu tarjeta Los Andes Pass

La propuesta es muy variada, y para todos los gustos. Chequeá la cartelera completa:

Bajo terapia

Cuenta la historia de tres parejas que acuden a un lugar en común, convocados por su terapeuta, para hacer una sesión grupal de parejas. Ariel, Andrea, Esteban, Tamara, Roberto y Paula son quienes desnudan los conflictos de muchas parejas en la actualidad. Secretos guardados, verdades gritadas a media voz o crisis que esconden sentimientos y frustraciones tienen lugar en el consultorio no habitual de una terapeuta ausente, Antonia. Durante el desenlace de la sesión algo cambiará al ser enfrentados a sus propios miedos y fracasos e irán descubriendo la verdad.

Domingo 7 de mayo, 20.30 en Teatro Mendoza. Adquirí aquí tus entradas 2x1.

París Jazz Club presenta Jazz Cartoons

Un viaje hacia un mundo ideal con un repertorio exquisito de películas animadas. Un divertido espectáculo que nos conecta con ese niño que alguna vez fuimos. La banda creada y dirigida por Francisco Villaveirán y Sebastián Misuraca abordará un repertorio de canciones que han sabido ser la banda de sonido de muchas vidas en todas sus edades. Melodías como You ‘ve a friend in me, Everybody wants to be a cat y Pink Panther Theme no pueden faltar. Un espectáculo ATP que espera llenar el alma, cautivar los corazones y quitarles alguna sonrisa también.

Staff: Sebastián Misuraca (piano / acordeón / monólogos), Francisco Villaveirán (clarinete / guitarra / voz), Iván Buraschi Bernasconi (trompeta / voz), Luciano Pellegrini (batería / washboard / voz), Diego Lebrero (contrabajo).

Domingo 28 de mayo a las 20.30 en Cine Teatro Plaza. Adquirí aquí tus entradas 2x1.

París Jazz Club presenta Woody Allen Night

El grupo interpreta un repertorio de jazz que Woody Allen eligió para sus películas, acompañado de visuales y monólogos de humor. En el espectáculo se interpretarán canciones como Midnight in Paris, Sweet and Lowdown, Blue Jasmine y Manhattan entre otras. Un exquisito jazz característico de New Orleans, New York y París al mejor estilo de Sidney Bechet, Glenn Miller, Cole Porter, Gershwin y demás íconos de la época. La música en vivo es acompañada por visuales en alta calidad de escenas de las películas que acompañan de forma muy agradable. El show cuenta también con intervenciones humorísticas, monólogos y stand up.

Sábado 27 de mayo a las 21 en Cine Teatro Plaza. Adquirí aquí tus entradas 2x1.

Ulises Bueno, la despedida en Mendoza

Ulises Bueno se retira de los escenarios y hace su despedida en mendoza. El cuarteto prepara una fiesta inolvidable para decirle adiós a uno de los referentes de la música de Córdoba.

Sábado 6 de mayo a las 23 en Estadio Arena Aconcagua. Adquirí aquí tus entradas 2x1.

La pipa de la paz, con Betiana Blum y Sergio Surraco

“La pipa de la paz”, protagonizada por Betiana Blum y Sergio Surraco, es una divertida y emotiva comedia, cuyo libro es de la dramaturga Alicia Muñoz. Una obra de gran nivel narrativo y dramático donde se desnuda el alma de cada uno de estos seres tan reales, tan de hoy, tan característicos, que irradian humor, ternura, artes de manipulación y diversas formas de amar.

Una madre “especial” obliga a su hijo a volver de Nueva York para resolver un insólito problema familiar. Él intentará, con suma diplomacia y paciencia, solucionar el conflicto, pero el carácter insoportable de la mamá lo sacará de quicio hasta llevarlo a la desesperación.

Domingo 28 de mayo a las 20 en Teatro Selectro. Adquirí aquí tus entradas 2x1.

El enganche, con Arnaldo André y Paula Volpe

Escrita por Julio Mauricio en la década del ‘70, desarrolla el encuentro entre un empleado y una trabajadora sexual en una habitación de un hotel alojamiento. En el mientras tanto, ambos reflexionan sobre el poder y el deber ser, la soledad, el amor, y muchos temas más..

Protagonizada por Arnaldo André y Paula Volpe, bajo la dirección de Osvaldo Laport, estas dos personas solas, con necesidad de diálogo y afecto, entablan una divertida y desopilante conversación que permitirá al público ir conociendo sus queribles intimidades para reir y reflexionar de principio a fin.

Domingo 7 de mayo a las 20 en Teatro Selectro. Adquirí aquí tus entradas 2x1.

Circus Magenta - Alto Voltaje

Un circo para adultos. De la mano de una presentadora y un presentador, acompañados por un oscuro payaso, nos invitarán a conocer a sus peculiares personajes. Desde el hombre de los cuchillos, pasando por la niña que juega con malabares inimaginables y muchos personajes más.

Sábado 13 de mayo a las 22. Adquirí aquí tus entradas 2x1.

Fiesta Moladora Vol III

Luego del éxito de la primera y segunda edición, la Fiesta Moladora vuelve para arrasar con la fuerza arrolladora del ritmo y sumirnos nuevamente en el trance colectivo. El ensamble de percusión Lamoladora se presenta con un show que promete, fecha tras fecha, transformarse en un ritual de fiesta, reunión y disfrute al son de la banda. Apertura a cargo de Stella Maris live set.

Viernes 5 de mayo a las 23. Adquirí aquí tus entradas 2x1.

Monólogos heroicos

En este show de humor los personajes más populares del universo del cómic dejan de lado sus superpoderes para hacer stand up. La verdad sobre la relación tóxica de Batman y Robin. Superman y la cantidad real de calzoncillos que tiene. Spiderman y la estafa del telar de la abundancia. Flash y su negocio de importación de cosas de Paraguay. Mickey y su lucha por sus aportes jubilatorios.

Todo esto hace de Monólogos Heroicos un espectáculo en el que, sin sacarse sus trajes, estos superhéroes muestran su lado B, su verdadera personalidad, dejando al desnudo sus secretos más preciados.

Viernes 12 de mayo a las 21 en Teatro Selectro.Adquirí aquí tus entradas 2x1.

