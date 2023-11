Abba Sinfónico-Coral: una noche más

Los éxitos de Agnetha, Björn, Benny y Anni-Frid, ABBA, el grupo pop que fue revelación en los `70 a nivel mundial y que retornaron a los escenarios en 2021 con nuevos hits tendrá a pedido del público una nueva función que combinará la excelencia de la Orquesta Sinfónica, el talento del Coro de Niños y Jóvenes UNCuyo dirigido por Ángela Burgoa y las solistas vocales Marianella Martin y Mariel Santos.

Con arreglos de Adriana Figueroa, Mario Galván y Leandro Riolobo los inolvidables clásicos como Dancing Queen, Mamma Mia, Chiquitita, Super Trouper y Voulez Vous, entre otros, cobrarán vida en una fusión perfecta de sonidos y voces.

La nueva función de Abba Sinfónico-Coral será el jueves 30 de noviembre a las 20.30 en la Sala Roja de la Nave UNCuyo con la conducción del Director Artístico de la OSUNCuyo, Tobías Volkmann.

Las entradas se pueden adquirir en www.entradaweb.com.ar. Su valor es de $2500 general y $2000 para estudiantes, docentes, personal no docente y jubilados/as. También se pueden comprar personalmente en boletería de la Nave UNCUYO (Maza 250, Ciudad) de martes a domingo de 18 a 21.

El ingreso estará habilitado 30 minutos antes del inicio de la función, se ruega puntualidad. Una vez comenzado el concierto no se permitirá el ingreso de público en la sala.

Nave UNCUYO – jueves 30 de noviembre

Director: Tobías Volkmann

Abba Sinfónico-Coral

Arreglos para solistas, coro y orquesta sobre temas de Abba

Dancing Queen

Mamma Mia

Take a Chance on Me

Super Trouper

Have a Dream-Thanks for the music

The Winner Takes it All

Money, Money, Money

SOS

Chiquitita

Lay all your love on me

Voulez Vous