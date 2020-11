Una promesa incumplida de la OSEP

Ya esperamos muchos años y no existen ni vestigios sobre la prometida construcción del edificio propio de la subdelegación de OSEP, en Palmira.

Se hicieron varias reuniones de vecinos del distrito, con autoridades de Gestión Cultural, arquitectos, abogados, desde 2009 a la fecha.

Se aprobó de resolución 0639-2009 del Senado provincial (presupuesto). Por lo menos, la donación del terreno realizado por la ex Comisión del ex Club “Florencio Sánchez”, como gesto noble y solidario, hubiera merecido y correspondido concretar la obra cuando esos integrantes aun contaban con vida. Muchos de ellos ya fallecidos, no tendrán ese privilegio, después de tanto esfuerzo.

Se ha cumplido el plazo de tres años para construir ese edificio, y lo consideramos una falta de respeto a la comunidad de Palmira, y principalmente, a sus numerosos afiliados, por tantas promesas incumplidas.