Aunque no lo notemos o no lo queramos aceptar, estamos en una nueva evolución cultural. Por cultura se puede entender el desarrollo de los usos o costumbres, como los valores, organización social, leyes etc.

Tal vez para nosotros esa nueva evolución cultural comenzó en el país en 1983, cuando iniciamos a vivir en democracia. Evolución que debido al gran incremento de informática tecnológica avanza a pasos agigantados.

Si bien venimos de casi 180 años de gobiernos de facto, condicionados o improvisados y además muchos sin valores morales, nos está costando mucho llegar a un verdadero Poder Judicial sin impunidad. Algo que demasiados no quieren entender.

Pero, aunque todavía no se vea, cada vez va a costar mucho menos encubrir lo falseado. Aun cuando es difícil prever la forma que tomará la lucha por el poder (pero siempre pacíficamente y democráticamente) porque el votante se vuelve cada vez más independiente por la gran información que hay, aunque su preparación sea poca y a veces solo partidaria.

No obstante que desde 1983 tengamos gobiernos elegidos por los votos, hemos visto algunos que han hecho dar a la República saltos al vacío y otros hacer caer el progreso general del país. Por algo estamos como estamos.

En estos años de vivir en democracia estamos aprendiendo que es necesario contar con la Constitución Nacional y generar riqueza para combatir la pobreza, por lo tanto hay que atraer inversiones productivas es decir estimular la producción y riqueza bajo la ley.

Por lo tanto la nueva evolución cultural que estamos viviendo nos está llevando a ser “caminantes lentos, pero no regresivos”.