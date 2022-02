Un espacio verde para Las Compuertas

Las Compuertas es por naturaleza un pueblo turístico, que como tal, recibe su mayor flujo de gente durante los fines de semana. Sin embargo, eso no quiere significar que los propios residentes no quieran disfrutar de él tanto como los visitantes. Pero tanto el habitante como el que llega a Las Compuertas no dispone de un lugar verde apropiado para distenderse de sus actividades.

A lo largo de todo el distrito no hay un lugar, ya sea un parque o una plaza, para que las familias y sobre todo los niños del distrito puedan distenderse de su vida rutinaria y pasar un lindo momento rodeado de juegos para los más chicos y de un espacio para descansar para los adultos.

Si bien tenemos al costado del control policial (km 22,5 de la ruta 82) una plaza, ésta no se encuentra debidamente cuidada, no tiene juegos ni espacio verde, y no es un lugar seguro para los niños. También encontramos el playón cercano a la biblioteca municipal, pero también dista mucho de ser un parque o un sector recreativo propiamente dicho.