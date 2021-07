Un derrumbe que debió evitarse

Estamos todos muy consternados por lo sucedido, los residentes estables y los que vinimos a vivir, no sólo por el dramatismo de lo sucedido, que tu edificio se derrumbe mientras estás durmiendo, sino porque en Miami hay muchos edificios antiguos.

La pregunta que nos hacemos es: ¿el problema que tuvo este inmueble, lo podrán tener otras propiedades de la zona? ¿Quién fue el responsable de esta situación: la ciudad, el consorcio? ¿Cómo se puede evitar algo así en el futuro?

Estamos muy preocupados y me imagino que lo ocurrido va a generar una serie de cambios en las normas y regulaciones sobre los edificios antiguos. Esto no debió haber sucedido jamás. Alguien debió haber dicho que el edificio tenía fallas estructurales graves y haberse resuelto de inmediato, y no dilatar los tiempos porque había una advertencia de 2018.

Creemos que el valor de las propiedades en esta zona se verá muy afectado.

Esperamos que el Gobierno estatal intervenga para que nunca más ocurra un incidente de esta naturaleza. Confiamos que Estados Unidos tiene los mecanismos para llevar adelante una investigación y las acciones para impedir que algo así vuelva a ocurrir.

*El autor es argentino que vive en Miami.