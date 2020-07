Sr. ex Gobernador, no me complique la vida

¡Ay Cornejo, no me digas que voy a tener que usar pasaporte para ir a mi patria! Dale, no me digas que el vino que tomo, el vino sobre el que hablo, estudio y escribo, de ahora en más será un vino extranjero. Por qué nos querés quitar el vino como bebida nacional. No me digas Cornejo que mi ex casa de Chacras de Coria, patrimonio histórico, en Viamonte 5329, ahora estará en otro país.

¡Dale Cornejo, no me compliqués tanto la vida, mijito! ¡Que ya me la complicó el ex almirante Massera y sus secuaces, cuando se llevaron a mi abuelo Victorio Cerutti de su propia casa, esa de Chacras, directo a la ESMA! Ni enterrarlo pudimos.

¡Dale che Cornejo, perdón señor ex gobernador Cornejo! Sé que es más difícil, pero, por qué no hace política de consensos. Por qué quiere hacer una frontera nacional en “mi” Arco del Desaguadero. No me diga que también piensa en el mismo muro que Donald Trump. No le parece mejor un puentecito o dos o tres. Bueno, fijese. Le va a hacer bien. No alimente separatismos “demodé”. Reflexione un poco más. Sin tanta rabia.