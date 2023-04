Rosario en guerra

La vida y la seguridad en Rosario, se han convertido en algo difícil de sobrellevar. La vida porque en cualquier momento, una bala perdida cobra la vida de quien esté en el lugar incorrecto. La seguridad, porque ningún ciudadano está seguro ni en su propia casa. La vida se ha convertido en encuentro con la muerte a la vuelta de cualquier esquina. El narcotráfico se adueñó de Rosario, y aunque las autoridades traten por distintos medios, combatirla, todo ha sido inútil.

Algo así está ocurriendo en otras partes del mundo. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, difundió crudas imágenes de narcotraficantes rapados y semidesnudos llevados a cárceles definidas por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, como «campos de concentración». Bukele tuitea orgulloso de que está acabando con la violencia en su país y de su decisión de arrasar con el narcotráfico a cualquier precio, porque es una demanda de la sociedad que sufre a ese estrago, hace ya varias décadas.

Posiblemente ha llegado el momento que nuestras autoridades, tomen el toro por las astas y si bien, no es necesario llegar a ese extremo como se ha llegado en El Salvador, es indudable que se hace necesario – diría más– imprescindible, que las autoridades ejerzan el poder en forma real y total.

No es posible que narcotraficantes se hayan adueñado de una ciudad tan importante como Rosario, y no se los pueda combatir. Se necesita resolución, ganas de hacer las cosas bien, y no dejar una sociedad en manos de delincuentes, que terminan adueñándose de un territorio que no es de ellos.

Quizá no sea necesaria llegar a ese acto tan violento, pero si es imprescindible, combatirla con todas las fuerzas, ya sean policiales o militares.

De otra forma, estaríamos admitiendo que los delincuentes tienen más poder que el Estado argentino, y aun ese mismo Estado, no es capaz de combatirlos con éxito. Lo que por supuesto, no es verdad.

Solo hace falta determinación y hacer las cosas como corresponde. Y si llegara a ser necesario, construir una cárcel estilo El Salvador, para librar a Rosario del narcotráfico.

Tal vez una encuesta nacional, sería útil para responder a dicha necesidad. Pero lo que no podemos tolerar, ni ciudadanía ni autoridades, es seguir permitiendo que Rosario esté en manos de narcotraficantes.