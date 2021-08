Recuerdos de dos películas: una de Sarli, otra de Bardot

Leí la nota de los cines del pasado publicada el domingo 15 y recordé sobre todo las noches de los sábados. También yo tuve algo que ver sobre el funcionamiento de los cines. En los años 1958/59, siendo secretario de Hacienda y Administración de la Municipalidad de la Capital, por disposición de una ordenanza municipal, presidía la Comisión de Moralidad, una de cuyas funciones era controlar que las películas que dieran en los cines no ofendieran a la moral pública.

En este momento recuerdo la calificación de dos películas: “El trueno entre las hojas” con Isabel Sarli, dirigida por Armando Bó. Reunida la comisión, que yo integraba y cuatro concejales, una era mujer. Esta señora propuso que se aprobara, pero cortando la escena donde Isabel Sarli entraba a nadar a una laguna y ya en agua se sacaba la blusa y sus enormes pechos quedaban flotando. Para el día del estreno vinieron Isabel Sarli y Armando Bó. Cuando Bó se enteró del corte no aceptó y amenazó con un juicio ya que la misma había sido autorizada en el ámbito nacional y exhibida en varias provincias. Luego de fuertes y largas discusiones, la señora concejala retiró moción y la película se dio sin corte.

El otro filme, no recuerdo su título, era con la bella francesita Brigitte Bardot. El filme se iniciaba con BB desnuda tomando sol en una azotea con un enfoque de arriba que dejaba ver la hermosa cola de la francesita. A la matiné con dos miembros de la Comisión vimos la película y la aprobamos. A la función de media tarde fue a verla el intendente capitalino. Alrededor de las 20 me llama y me dice que él no autoriza la película y que fuera al cine con los inspectores a secuestrar la cinta. Se imaginan, sábado a la noche, más de 1.500 entradas vendidas. Una cola que doblaba por calle San Martín. Cuando llego se me acerca un señor y me dice: ¿'Qué pasa Chocler’? Era el gobernador Ernesto Ueltschi, quien estaba con su esposa haciendo cola para ver la película. Le expliqué lo sucedido y me dijo: ‘Ud sabe el lío que va producir con este gentío. Le pido que dé la autorización para que empiece la función y dígale al intendente que el lunes a las 8 lo espero en la Gobernación’.

La función se hizo.