Reconocimiento al personal del OSEP

Mi reconocimiento a la OSEP, especialmente al pabellón Jacinto de pre alta. Gracias por la atención recibida, al doctor Franco Mancifesta, quien me internó contra mi voluntad y me aguantó varios desplantes. Disculpas por eso. Gracias a la doctora Alicia Molina, neumonóloga que me inició y empujó el trámite del oxígeno domiciliario (y que también me aguantó varias). Y gracias al doctor Pujol, quien apareció mágicamente el 25 de mayo, a media mañana, a darme el alta.

Y muy especiales gracias a todos los equipos de enfermería de ese pabellón. Todos cálidos, todos atentos, de buen humor, derramando optimismo y buena disposición. Pidiéndote disculpas por pincharte. Excelente personal.

Gracias a los equipos de limpieza, propios y externos.

Es emocionante ver, que en medio de una crisis tan grave, hay mucha gente que se juega la piel y la salud brindando calidez y amor.

Si molesté a alguien, me disculpo. Suele pasarme, pero me doy cuenta y recapacito.

Muchas gracias a todos.