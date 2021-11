Que nuestros jóvenes no piensen encontrar su futuro lejos de su tierra natal

La primera noticia indicaba que ese día comenzaban a cobrar subsidio del Estado las madres con más de 7 hijos.

La segunda noticia se refería a que el lunes 8 se conmemoraría el “Día del Municipio”, por lo que en los mismos no se desarrollarían sus actividades habituales.

Debo reconocer que ambas noticias me llevaron a pensar sobre el futuro de mis hijos y nietos, y de tantos otros jóvenes argentinos que están sometidos a un futuro incierto.

No estoy en desacuerdo en que una madre tenga siete o más hijos. Pero estoy convencido que esa madre y el padre que los concibieron, debieran haber sido conscientes de su situación socio económica, y considerar si les permitía alimentarlos, vestirlos, educarlos, atenderlos en su salud, prepararlos para afrontar las necesidades personales, sin tener que recurrir a la limosna estatal.

En cuanto al “Día del Municipio”, la inactividad laboral en ese día, me inquietó que ocurra en un país donde cada jornada debe ser productiva. Existen varios días correspondientes a distintas actividades, y así se suman jornadas improductivas. El día del Trabajo es en gran parte del mundo, el 1 de Mayo, día que aglutina a todos los trabajadores, por lo que estimo nuestro país no puede darse el lujo de contar con tantas jornadas no laborales.

Ambas situaciones expuestas son causa de la caída en el listado de la posición que ocupó Argentina durante muchos años, entre los más avanzados en el mundo, económica, cultural y socialmente.

Considero absolutamente necesario que la clase dirigente, políticos, gobernantes, gremialistas y todos los habitantes de nuestro país, reflexionemos sobre los dos ejemplos que me preocuparon, y los tengamos en cuenta al considerar el necesario Plan de futuro, basado en fomentar la cultura, la educación, el reconocimiento a los beneficios del trabajo, la correspondiente generación de empleo productivo, y la reducción de los gastos de los Estados municipales, provinciales y Nacional, para que Argentina no esté entre los países menos desarrollados del mundo y que entonces nuestros jóvenes busquen su futuro lejos de su tierra natal.