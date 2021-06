Que haya más banderas celeste y blanco

Vivo a 20 m de la peatonal de la ciudad de Mendoza y con gran tristeza cada día de la Patria, no veo la ciudad con banderas. En cada cuadra no hay más de dos en algún negocio o particular. Si mal no recuerdo existe una normativa que obliga a colocar la enseña patria.

Mi pregunta es ¿necesito una ley para decir que soy un orgulloso argentino y la coloco en mi puerta o vidriera la celeste y blanca?

Los gobernantes tampoco lo hacen. Hace algunos años fueron colocados en la peatonal unas cosas que parecían respaldos de camas, con colores patrios y franjas de cualquier tamaño y cantidad.

Señor Gobernador solo coloque en toda la provincia cintas celestes y blancas, vista a la provincia de los colores que Manuel Belgrano creo en las barrancas del Paraná; vista las plazas y comercios y bancos y árboles de celeste y blanco. Sorpréndanos con un cielo lleno de banderas que despierte el amor a la Patria y alegre la vista y el corazón. Sólo la Casa de Gobierno muy bella iluminada, la vemos algunos.

¿Será muy caro colgar miles de banderas en toda la provincia?

“Mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria, me contentaría con ser un buen hijo de ella”, lema de Manuel Belgrano.