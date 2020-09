Por los animales abandonados

Muchas veces se ha dicho que el auto es parte de la familia, como las mascotas en casa son amorosa compañia. Ahora pregunto ¿y los perros callejeros?. ¿Qué lugar ocupan en nuestras vidas? No digo que los tendremos en nuestros hogares. Eso es imposible. Pero con la sensibiliiad mas profunda, con el sentimiento más humano, si realmente los apreciamos, se podrían unir fuerzas, propuestas, ideas, etc., para defender y proteger a nuestros desvalidos y abandonados perros callejeros. Cabe recordar que desde 2016, quien subscribe reclama por la construcción de un albergue para ello, en el distrito Palmira. Son muchos los que pululan en amplios sectores de la ciudad y en barrios, llevando a cuestas sus crueles calamidades ante la gente, recostados en espacios verdes, pasando las noches frías sin resguardo precario. ¿Quién no ha observado este triste y cruel panorama? Y nos preciamos de seres cultos y civilizados. A propósito: se dice que la cultura de un pueblo se la conoce por el buen trato que se les brinda a sus animales. ¡Qué gran verdad! Esperemos que nuestras autoridades actuales respondan a ello. Cabe recordar que el seno del Concejo Deliberante de San Martín está asentado un proyecto de la ex concejal Elizabeth Fernández de 2004, solicitando un albergue, presentado después de muchos reclamos. Prometieron entonces su colaboración el intendente anterior y la Asociación Protectora de Animales y vecinos. Pero todo quedó en anuncios, promesas, declamaciones. Si se concreta la iniciativa, será justicia.