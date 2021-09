Iris Aguilar, jefa del departamento de Inmunización de Mendoza, le solicitó a la sociedad que no se relaje. Que siga con las medidas de auto cuidado y que por favor, asistan a inmunizarse. Y pidió responsabilidad en ese sentido, ya que no solo debemos cuidarnos, sino que de esa forma, también cuidamos a los demás.

Ante estas palabras, cabe preguntarnos, ¿los mendocinos no somos responsables? ¿Nos falta responsabilidad en cumplir con nuestras obligaciones? Diría que no. En general Mendoza es una provincia en la que el ciudadano respeta las leyes, cumple con sus obligaciones y en esta pandemia, ha demostrado ser responsable y de cuidarse y cuidar a los demás.

Claro que al ver al Presidente, como el hombre mas importante del país, que no cumple con sus mismas directivas, la responsabilidad se relaja. Desparece la empatía por cumplir con las medidas que el gobierno le pide o le ordena. Si nuestro Presidente diera el ejemplo, sería mucho más fácil cumplir con los preceptos obligatorio de cuidado. Pero, si la primera autoridad nacional no cumple con lo que ella misma prohíbe, es muy difícil entender el porqué tengo que cumplir yo, si él no lo hace.

Lamentablemente pareciera que nuestro presidente ha equivocado el rumbo. O quizá no se encuentre bien de salud. Porque algunas declaraciones suyas o comentarios, dan pena.

Aun más, encienden la luz roja, porque un profesor universitario no puede decir una cosa a la mañana y controvertirla a la tarde. Lamentablemente ocurre eso y no se si la pandemia o le presión del poder o alguna otra cosas que deberán determinar los médicos, hacen que nuestra primera autoridad, cada día aparezca más extraviado y más difícil de entender.

Los argentinos somos un pueblo simple, que muchas veces no entiende el enigmático proceder de algunos políticos o dirigentes, que pareciera que hablan para otra gente. Por favor, con humildad, les pido a todos ellos –y en especial a nuestro Presidente– que sea lógico en su pensamiento y acción, para que podamos seguirlo, hacerle caso y tomarlo en serio.

*El autor es abogado.