Mi respuesta a Cecilia Viberti sobre el TC 48

Soy periodista investigativo independiente, nativo de la provincia sobre cuyas aguas se supo por última vez del TC 48. No me mueve interés económico alguno ni colecto o pido dinero para las investigaciones, ni mantengo cuenta bancaria abierta para solicitar ayuda. Baso mis reportajes en informaciones en las bitácoras de las embarcaciones que participaron en la búsqueda y en la del Aeropuerto de Howard, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que tuvo esa base aérea en Panamá hasta el año 1999.

El hallazgo de las identificaciones de los cadetes Vuistaz y Pereyra, está detallado en la bitácora de una embarcación que participó en la búsqueda. Un familiar del cadete Pereyra me indicó que sí fueron informados por la FAA del hallazgo del pasaporte y algunas pertenencias, más no los recibieron. Sobre la de Vuistaz, solicité a Cecilia Viberti copia del peritaje que indica que no mostró restos de salinidad, pero se me negó. La pedí en mi calidad de periodista investigativo y, de manera ninguna, pretendo contradecir el informe y muchísimo menos descalificar la pericia de un especialista en la materia, a pesar de que me han indicado algunos pilotos y marinos que tienen por costumbre colocar sus identificaciones en una bolsa plástica sellada. Ello explicaría por qué la cédula “no muestra rastros de salinidad”, pero de ninguna manera se puede afirmar concluyentemente “que nunca estuvo en el mar”.

¿El periodista Julio Serbali (QEPD), vio lo que querían los de la Fuerza Aérea Argentina? Yo veo las bitácoras, informes y vídeos de US Air Force, que también tienen en la FAA. Todo lo que trate del TC 48 que no se dirija a la conclusión de que cayó en la Sierra de Talamanca en Costa Rica es falso para Cecilia Viberti.

El consejo de “No mates al mensajero” fue expresado por Shakespeare en su tragedia “Antonio y Cleopatra”. Cuando se le dice que Antonio se ha casado con otra mujer, Cleopatra amenaza con sacarle la lengua que ha dicho el mensaje y los ojos que lo han visto, a lo que este responde: «Graciosa señora, yo que traigo las noticias no he hecho a la pareja.»