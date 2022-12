Malos olores en Palmira

No es necesario tener un sensible olfato para percibir ciertos olores en el ambiente aéreo de Palmira. Se perciben de vez en cuando, principalmente cuando corre viento leve desde el Norte al Sur e invaden la ciudad de Palmira. Se originan en la ex fábrica Duperial (hoy Derivados Vínicos), de los efluentes industriales ubicados en la parte posterior de esa empresa, en las cercanías de la ruta nacional 7.

Ya lo decía nuestro siempre recordado Jorge Sosa en sus notas en diario Los Andes: “Cada vez que paso por Palmira, en inmediaciones del puente de la ruta nacional 7, ya percibo ese ‘mal olor’ y me tapo la nariz”.

Otra historia para recordar es que ha mediados de la década de 2000 visitaron la empresa industrial autoridades provinciales para inaugurar instalaciones y combatir esa molestia.

Recuerdo que por un tiempo el aire de Palmira fue diáfano, límpido. Hace unas semanas volvimos a respirar ese mal olor, sin definir por parte de vecinos de a pie, a que se debe.

Mejorar el buen ambiente también forma parte de nuestro reclamo.

Esperemos que autoridades provinciales y directivos de la empresa, intervengan con agilidad y solucionen el problema.