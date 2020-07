Los riesgos de la pandemia

Es hermoso ver activarse el centro mendocino pero pareciera que no todos tienen muy presente que el riesgo de pandemia continúa. He comprobado en el centro que hay personas que creen que el barbijo o tapaboca se usa con la nariz afuera y otras que creen que llevarlo de collar es suficiente; afortunadamente la mayoría lo lleva bien puesto. Lamentablemente no vi ningún preventor llamando la atención a quienes no usan bien el tapaboca que en estos tiempos es fundamental y más aún en el centro donde la distancia social por momentos no existe. No perdamos de vista el riesgo de todos si queremos tener el centro activo; sólo en uno de los negocios que visité la dueña controlaba la aplicación del protocolo: tenía el trapo con lavandina al ingresar, acceso directo al alcohol en gel, control de la distancia social y control del documento.

No he visto a ningún preventor verificar el documento de los transeúntes pero me consta que una persona había salido en un día no permitido. Tampoco he visto a nadie pedirle a quien ya había consumido su café y tortita, que se colocara nuevamente el tapaboca mientras leía el diario, el celular o la computadora portátil.

Pido a las autoridades que reconsideren la autorización de correr en espacios públicos; he visto en el Parque Central que quienes corren se sacan el barbijo y, además, vuelven a las desagradables prácticas de salivar en el piso y sonarse la nariz “al aire y al piso” mientras corren.

Seamos conscientes y pacientes, estamos todavía en tiempos de pandemia.