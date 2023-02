Los árboles y una muerte anunciada

Me da mucha pena e impotencia ver como plátanos, entre otras especies, centenarios de calles del departamento de Luján de Cuyo se están “muriendo” por desidia de las autoridades.

La razón: no los riegan, sea porque el Departamento General de Irrigación impermeabilizó con hormigón el canal y no dejó una abertura para el riego o porque la Municipalidad de Luján de Cuyo no hizo los cauces para su riego y solicitó el agua.

Lo cierto es que produce mucha angustia ver tantos ejemplares secándose.

Ejemplos: calle Olavarría, ruta provincial 15 en Perdriel y Agrelo, avenida San Martín, frente al Museo Fader, calle Viamonte entre Almirante Brown y El Peralito, calle Chile, desde rotonda de los bomberos hasta casi esquina Guevara, calle Bulnes y Almirante Brown, frente a la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo.

Esta descripción es parcial, apenas describe algunos lugares afectados. Por favor, hagan algo para salvar esos forestales.