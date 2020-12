Lágrimas y lamentos

Si bien no soy de estar muy pendiente de la Televisión, últimamente dispongo de tiempo para dar una miradita ya que mi condición de persona de riesgo me obliga a estar en casa. Por esa razón veo la cantidad de telenovelas de origen extranjero que se emiten, a pesar de que escucho a nuestros artistas quejarse que no tienen trabajo. No entiendo por qué la Televisión Argentina no apoya a dichos artistas reemplazando tiras foráneas por nacionales o programas locales. Por otro lado las mismas son trágicas en su contenido, escuchando llantos, gritos, lamentos , acusaciones y todo tipo de intrigas , que hacen que el corazón se estruje. Si a todo ello le sumamos los noticieros con un 90 % de malas noticias, donde continúan los asaltos, las muertes, el dólar, la economía, la vacuna que llega que no llega, completan un panorama nada feliz , que no hace nada bien a la mente de la ciudadanía. Podrán decirme la televisión es optativa y Ud. puede apagar el aparato, pero no se trata de eso, se trata de contenidos y los mismos dejan mucho que desear. Cambiemos las temáticas, hagámoslas un poco más agradables y amenas y tal vez nos ayuden a pasar mejor estos momentos que son angustiosos por naturaleza propia.