Mi vinculación con Mendoza es el cariño por esa buena ciudad, que es el lugar donde nació el más grande pensador de este tiempo, Mario Rodríguez Cobos.

La pandemia en el Perú la estamos pasando mal pues, al menos 50 personas han muerto durante la pandemia a la espera de un trasplante de órgano. Y hay 7.483 haciendo cola en un sistema acaparado por el Covid-19.

No sólo están muriendo los que esperan un trasplante, sino un gran número de pacientes oncológicos, o con enfermedades degenerativas, a la espera de una cirugía.

Eso es el daño colateral de la pandemia, al haberse colapsado el sistema médico y por temor a no contagiarse de Covid, los pacientes de otras enfermedades, no cumplen con sus citas médicas, tratamientos, vacunas a infantes. Hay cerca de 35.000 muertos en 7 meses y medio. No todos murieron de Covid-19.

También el Gobierno está descuidando la salud mental. Hoy más que nunca la salud mental sufre un aumento increíble de pacientes, por el estado de encierro, falta de dinero, deudas acumuladas, desahucios.