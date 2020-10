Por la presente adhiero a la expresión, del señor presidente Alberto Fernández, de ser el más federal de los porteños.

Tengo 83 años y desde los 14 trabajo en los talleres.

Desde hace años que vengo sosteniendo lo perjudicial del centralismo porteño. El intento fallido de Raúl Alfonsín de llevarla a Viedma no pudo ser.

En marzo de 2008 presenté en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto sobre el el traslado de la Capital al centro del país. Para no despertar suspicacias sobre favoritismo le agregué a la propuesta el tipo de ciudad que sugiero se llame “Eco Argentina”; en la misma no habrá combustión interna, pues la energía se producirá por el sol y los vientos y hoy la tecnología lo hace posible.

En mi casa el agua se calienta con termotanque solar, y la electricidad se fabrica con paneles solares, además fabriqué un triciclo que las baterías se cargan con el sol con motor de 1½ HP.

La Capital en el centro del país democratiza, descentraliza, sin favoritismos y nos acerca al Pacífico donde será lo más fuerte de nuestro comercio exterior.

Creo que vendiendo los edificios que tiene el gobierno en Capital se puede financiar parte de los gastos.

Seguramente ingenieros, universidades, partidos políticos, organizaciones sociales, contribuirán

Siempre milité en las uniones vecinales, fue delegado gremial, he estado detenido por mis ideales, fui afiliado al Partido Comunista y me premiaron por mi actividad con un viaje a la Unión Soviética. Ahí me di cuenta que el modelo no andaba , al regresar me pongo a trabajar con las ideas “Comunidad Organizada”, viajo a Mondragón (España) donde 100.000 vascos crean la experiencia más seria de Economía Solidaria.

Con estas ideas junto con los vecinos de la Unión Vecinal de la cual soy titular, colaboramos en la confección de la ordenanza municipal 3440 que por administración vecinal nos permitió hacer a un bajo costo, obras como la del gas y cloacas, Centro de Salud, polideportivo, local para jubilados y monumento al Dr Favaloro, todo sin ayuda oficial.

Estoy de acuerdo con el Dr. Cafiero, la comunidad organizada es ahora o nunca.