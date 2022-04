La atención del público en la pospandemia.

Como adulto mayor, me preocupa que en algunos lugares de concurrencia de personas mayores, como farmacias, consultorios de médicos de cabecera, bancos y otros de gestiones varias, debamos esperar la atención en la vereda.

Con el tema del coronavirus y su irrupción tan impresionante quizás no hubo tiempo de prever algunas cosas, pero en estos momentos no se puede justificar que los locales no tengan en cuenta mejoras para que nadie y menos personas mayores debamos esperar horas parados y expuestos a las inclemencias del tiempo.

Ya viene el invierno y me parece que alguien debe prever una mejora en la atención al público.

Recordemos a las personas que vienen de lejos en condición de discapacidad.