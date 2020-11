Jubilados docentes claman por deuda

A través de este medio periodístico, con centenaria trayectoria, cuya seriedad y compromiso social son evidentes y me consta, deseo reclamar a las autoridades gubernamentales, una deuda que ANSES mantiene con un grupo de maestros jubilados.

Cuesta comprender por qué no se abona el juicio iniciado 2005 que obtuvo dictamen favorable de la Corte Suprema de Justicia y sentencia firme. Si ANSES destina recursos para abonar planes sociales, no se explica por qué demora más de 15 años liquidar una deuda justa y ganada por el trabajo aportado al Estado.Muchos docentes han fallecido en este largo tiempo y otros jubilados no pueden hacer frente a la inflación y dejaron de comprar medicamentos.

Les ruego al Gobierno Nacional y local que se ocupen de dar celeridad a este reclamo, ya que este grupo de personas también es vulnerable y sería un acto de justicia abonarles este juicio para que puedan vivir sus últimos años con cierta dignidad.

Reitero esta petición recordándole a las autoridades que al asumir juraron trabajar con lealtad y patriotismo y pidieron que si así no lo hicieran, Dios y la Patria se los demanden.