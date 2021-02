Somos 8 millones, de jubilados, que tendríamos que formar un partido político. Con 8 millones de votos, seriamos mayoría absoluta y podríamos enviar a todo este gobierno y oposición al paro, quitar autonomías, pagas vitalicias, etc, etc. Y además quitaríamos la deuda externa en que nos han metido estos sinvergüenzas. Solo con esto y no dejando robar a políticos y banqueros, se pagarían pensiones, mejorarían la parte de salud, habría educación de calidad, se ayudaría a la investigación en todos los niveles.

Tenemos varios premios Nobel en nuestro país sobre investigaciones varias, como el Dr. Luis Federico Leloir, premio Nóbel en 1970 y en 1967 premio Louisa Gross Horwitz otorgado por la universidad de Columbia sobre las investigaciones sobre nucleótidos de azúcar y el rol que cumplen en la fabricación de los hidratos de carbono.

¿No es una vergüenza que aún no tengamos las vacunas suficientes para vacunar a los argentinos?

Por eso hay que mandar mensajes de Jubilados al Congreso: Basta de todos los inútiles que no trabajan y quieren que los mantengamos con sueldos, privilegios y encima robando a manos llenas. ¡Jubilados al poder! Tenemos la mayoría absoluta para gobernar y hacer las cosas bien y dejar de robar y de que nos roben.

¡¡¡¡Despertemos argentinos!!!! es hora que saquemos nuestra inteligencia y nuestras garras para luchar, porque aun estamos a tiempo.