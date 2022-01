Interés por reabrir estación de servicios

Atento a la nota con fecha 26 de diciembre pasado, publicada en diario Los Andes con el título Reponer una estación de servicios, firmada por Gabriela Alejandra Morales y varias firmas más, estamos en condiciones de informar que de nuestra parte hemos intentado conseguir, de manera insistente, bandera de otra petrolera (Puma, Shell, Axion) sin resultado favorable.

Las petroleras mencionadas han decidido no abrir nuevas bocas de expendio en Mendoza (en particular) por motivo de falta de rentabilidad de la plaza. Ocasiona esta falta de rentabilidad, el valor del precio de surtidor de los combustibles líquidos, que no permite costear el traslado del combustible de sus plantas de despacho (Campana, Dock Sur, San Lorenzo, etc) a Mendoza, situación que es totalmente diferente para la petrolera YPF que tiene Refinería y Planta de Despachos en Luján de Cuyo.

Nosotros ponemos a disposición de toda petrolera interesada el punto sobre la ruta nacional 40 de todas nuestras instalaciones para que funcione una estación de servicios que pueda paliar la difícil situación por la que está atravesando el pueblo de Ugarteche, tal cual se ve reflejado en la nota de referencia.

Nos ponemos a disposición de quien corresponda que permita devolver a Ugarteche la estación de servicios de bandera, que forma parte de su “ser e identidad” como pueblo.