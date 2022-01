Innecesariedad de contraer deuda pública

El Gobierno provincial ha dispuesto la emisión de dos títulos por $ 10.000 millones para encarar obras públicas.

Países como México, Chile y muchos otros, realizan la mayor parte de sus obras a través de la concesión de obra pública que es el contrato donde la Administración encarga a un contratista la construcción de una obra, a cambio de la cual le concede su explotación por un tiempo dado.

Por lo general son contratos a largo plazo (25 o 30 años), durante los cuales el concesionario recupera la inversión y obtiene la ganancia. En las concesiones, las empresas, generalmente, asumen los proyectos; desde su diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento. Es decir, se hacen cargo de construir y conservar la obra en buen estado y es la misma empresa quien realiza el cobro al usuario mediante una cuota o tarifa.

El dinero no lo pone el Estado sino la empresa adjudicataria a través de inversiones, financiamientos provenientes de bancos, de accionistas o socios, etc. Es decir, no se hace uso de impuestos ni del crédito público.